VIDEO Zekanoviću se dogodio mali gaf dok je pričao o Plenkoviću

Zastupnik Hrvoje Zekanović (HDS) ustvrdio je u petak da mu se sviđa stav koji je jučer Andrej Plenković dosta jasno i eksplicitno iznio u Pragu jer je bio "iznimno suverenistički, jedini ispravan i pošten u kontekstu agresije Rusije na Ukrajinu".

U medijima se ne vidi histerija pa čak i golema mržnja koja se stvara u Srbiji i licemjerje srpske politike koja pokušava sjediti na dvije stolice. Pokušavaju uskoro biti punopravna članica EU, a, s druge strane, stalno koketiraju sa zločinačkom ruskom politikom, koja danas doslovno provodi genocid u nama prijateljskoj Ukrajini, kazao je Zekanović na konferenciji za novinare.

„A kako to izgleda danas u Srbiji, što to susjedi govore o Hrvatskoj i mogućnosti zabrane ruske nafte preko Janafa? Dakle, kažu kako sankcije Beogradu uvodi EU, a ne Zagreb, to je benigno, zatim da naftna kriza prijeti Srbiji, a onda malo žešće 'prljavi EU rat protiv Srbije', zatim još žešće 'Hrvati objavili rat Srbiji, EU stala na njihovu stranu', onda Večernje novosti, koje imaju fantastičan naslov, koji kaže 'nastavite da radite svoj posao kao 1941.', Objektiv kaže 'osveta ustaša", onda Alo kaže "Vučić razvalio Hrvate'”, nabrajao je.

Vjeruje, kaže, da svi znaju tko su Aleksandar Vučić, njegov ministar Vulin. "Nadam da će se, bez obzira na iznimno žestoku retoriku iz Srbije, ostati na tragu onog što je predsjednik Vlade rekao u Pragu, a to je da je Hrvatska suverena država i da su zahtjevi i prijedlozi koje je dao Andrej Plenković itekako logični. Žao mi je što se u EU ne spominje, a možda Urša von der Leyen zna o čemu se radi - Aleksandar Vučić je jedini državnik danas u Europi koji je prije nekoliko desetljeća imao uniformu jedne zločinačke, agresorske vojske i koji je bio u četničkom pokretu, prijetio Hrvatskoj, BiH i sudjelovao u agresiji na te dvije suverene i nezavisne države", poručio je.

"I to je jako bitno, to je s moje strane i strane HDS-a jedna suverenistička politika, koju je pokazao naš predsjednik Vlade Aleksandar Plenković jučer u Pragu i ima punu podršku", zaključio je Zekanović, uz lapsus u premijerovu imenu.