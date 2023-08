VIDEO Zbog Putinovog poteza na summitu BRICS-a na mrežama svi bruje: 'To nije on, što se događa?'

Ruski predsjednik Vladimir Putin napravio je novu ''pogrešku'' zbog koje su društvene mreže ponovno počele brujiti o tome da koristi dvojnika za svoja predstavljanja u javnosti. Ovoga puta sve se odigralo u Johannesburgu, gdje se Putin javio video-vezom za vrijeme summita BRICS-a.

U Južnoafričkoj Republici trenutno su čelnici Brazila, Indije Kine i JAR-a na kojima se raspravlja, između ostalog, i o proširenju na nove zemlje. Međutim, Putin kao čelnik Rusije nije tamo stigao zbog naloga za uhićenje koje je za njim u ožujku izdao Međunarodni kazneni sud pa se umjesto toga okupljenima obratio s daljine. Ono što je korisnicima na društvenim mrežama bio okidač bio je njegovo gledanje u sat.

Putin forgot he wears his watch on his right hand.

Or that isn't Putin?



What's going on? pic.twitter.com/oINZO8UJWO