VIDEO Zaglušujući praskovi i sirene: Osvanule prve snimke eksplozija u Indiji i Pakistanu

Sukob između Indije i Pakistana eskaliralo je u subotu, kada je Islamabad pokrenuo vojnu operaciju kao odgovor na indijske napade na svoje vojne baze tijekom noći. Nuklearne sile sada su u najvećem vojnom sukobu u posljednjih nekoliko desetljeća, iako međunarodna zajednica poziva na smirenost i suzdržanost. Američki državni tajnik Marco Rubio ponudio je pomoć Washingtona u posredovanju usred eskalacije. Stižu prve snimke eksplozija uzrokovanih međusobnim napadima. Tijek događaja možete uživo pratiti OVDJE.

Podsjetimo, pakistanska vojska je u ranim satima subote izjavila kako je pokrenula operaciju protiv Indije kao odmazdu na indijske raketne napade na ključne vojne baze, uključujući jednu u blizini prijestolnice Islamabada. Pakistan je naveo da su njegovi protuzračni sustavi presreli većinu indijskih raketa. Nekoliko sati kasnije, izvještaji o eksplozijama došli su iz indijskog dijela Kašmira, uključujući Srinagar, najveći grad tog područja, te iz grada Jammu. Uzrok eksplozija nije odmah bio jasan.

Pakistanska vojska tvrdi da je Operacija Bunyan Marsus pogodila više ciljeva u Indiji i indijskom administriranom Kašmiru, uključujući zapovjedništvo brigade, skladište terenskih zaliha, položaj topničkog oružja, mjesto raketne baterije i tri zračne luke. Indija je „učinkovito uzvratila i odgovorila“ na pakistansku vojnu operaciju, ustvrdio je bojni zapovjednik Vyomika Singh tijekom medijske konferencije u New Delhiju, optužujući Islamabadove snage da su „ciljale civilna područja i vojnu infrastrukturu“, uključujući medicinske i obrazovne zgrade u indijskom administriranom Kašmiru.

India and Pakistan have launched another round of reciprocal strikes in recent hours. Both sides have now targeted locations of increasing strategic importance. Earlier, India targeted a number of Pakistani airbases. Three in total, most notably Pakistan’s Nur Khan airbase in… pic.twitter.com/YQqEpmAuTN