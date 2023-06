VIDEO Vođa armenske skupine pokušao ubiti vođu gruzijske... Njegova banda ga štitila, no na koncu su svi uhićeni

Zovu se Vory V Zakone, što bi se prevelo kao "Lopovi po zakonu". Njihovo ime zapravo znači da su pripadnici ruske mafije. Ili mafija zemlja koje su nastale raspadom SSSR-a. U ovom slučaju su Armenci koji se na radaru francuske policije nalaze od studenoga 2020. zbog sumnje da su dio razgranate i dobro organizirane kriminalne skupine, koja je djelovala u Francuskoj i Španjolskoj. Njihov šef je sve kriminalne operacije vodio iz Španjolske u kojoj je živio, a glavni poslovi armenskih Vora v Zakonima bili su teški imovinski zločini koji su uključivali iznude, reket, pranje novca, krađe i preprodaju ukradene robe, šverc duhana...

Vory V Zakonima su se na istražiteljskom radaru našali u studenom 2020., kada se za njihove poslove zainteresirala francuska i španjolska policija. Počelo je prvo s istragama koje su pokrenute protiv nekoliko članova skupine, armenske i gruzijske nacionalnosti. Istražujući njih, policije dviju zemalja su shvatile da je riječ o povezanim skupinama koje se bave ozbiljnim kriminalom na području obje zemlje.

Ispostavilo se i da je španjolska policija vođu te kriminalne skupine istraživala i pritvorila 2018. zbog pokušaja atentata na vođu suprotstavljene kriminalne skupine. Kako su Vory V Zakonima posebno i čvrsto strukturirana kriminalna organizacija koja potječe iz kriminalnog podzemlja zemalja bivšeg SSSR-a, oni slijede pravila 'Lopova u zakonu', što znači da imaju strogi kodeks ponašanja koji uključuje štićenje vođe i osiguravanje njegovog opstanka pod svaku cijenu. Vođa je inače vrhovni Vor, a ta mu titula jamči status i autoritet nad ostalim članovima zločinačke organizacije.

Nakon što im se vrhovni Vor 2018. našao na meti španjolske policije, skupina je pokrenula niz sigurnosnih mjera kako bi ga zaštitila od daljnjih nasrtaja policije. To je uključivalo korištenje različitih vozila registriranih na ime članova organizacije, njegov boravak u kućama koje su također bile iznajmljene na drugo ime. Automobili u kojima se vrhovni Vor vozio redovito su pregledavani u radionicama koje je koristila kriminalna organizacija, a tražili su se elektronički uređaji za praćenje koje je možda instalirala policija. No nisu se samo kriminalci dobro organizirali. Učinile su to i policije Njemačke i Francuske, koje su počele istraživati i njihove aktivnosti i njihove financije. To je rezultiralo i uhićenjima među uhićenima je i vrhovni Vor koji je po francuskom uhidbenom nalogu uhićen u Španjolskoj.

Utvrđeno je i da su pripadnici kriminalne organizacije novac od kriminalnih aktivnosti prali uglavnom u Španjolskoj i to preko trgovine za uvoz kavijara u Barceloni te automehaničarskih radionica. Ukupno je uhićeno 28 osoba te je nakon 38 pretraga zaplijenjeno 16 luksuznih satova, samo jedan je procijenjen na 39.000 eura, osam vozila, oružje, streljivo, pancirka, 60.000 eura...