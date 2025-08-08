Ukrajinske snage pokazale su kako kako uz pomoć robota spašavaju ranjene vojnike. 118. mehanizirana brigada Oružanih snaga Ukrajine demonstrirala je uspješnu primjena robota za evakuaciju ranjenog vojnika s bojišta. Video koji prikazuje ovu operaciju objavljen je na Facebook stranici brigade, pokazujući kako suvremene tehnologije igraju ključnu ulogu u spašavanju života na fronti. - Operateri kopnenih robotiziranih sustava 2. čete 23. zasebnog bataljuna 118. mehanizirane brigade spasili su ranjenog vojnika. Vojnik je spašen pomoću kopnenog robotskog sustava - navodi se u videu. Iako brigada nije otkrila točnu lokaciju niti datum događaja, istaknuto je da ovaj primjer pokazuje sposobnost modernih tehnologija da zaštite živote ukrajinskih vojnika u borbenim uvjetima.

Ovo nije prvi slučaj korištenja robota u ovakve svrhe. Logistički kopneni dron "Tor-800" 13. brigade Nacionalne garde Ukrajine "Hartija" ranije je spasio ranjenog pješaka s teškom ozljedom noge. U drugom slučaju, isti dron prešao je 12 kilometara kako bi evakuirao ranjenog vojnika, dokazujući pouzdanost i učinkovitost ovakvih sustava. No, roboti u ukrajinskoj vojsci nisu ograničeni samo na spašavanje. Nedavno je Treća jurišna brigada zabilježila povijesni trenutak kada su kopneni roboti prvi put pomogli u zarobljavanju neprijateljskih vojnika. Također, Glavna obavještajna uprava (GUR) prikazala je kako robot opremljen mitraljezom djeluje protiv okupatora u regiji Sumy, pokazujući njihovu svestranost u borbenim operacijama.