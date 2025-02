Trumpu stigla pljuska iz Rusije, Leyen vlakom došla u Kijev: 'Ovo je borba za opstanak. To je sudbina Europe'

*Rat u Ukrajini traje tri godine

*Rusija kaže da je prekid vatre bez dugoročnog rješenja u Ukrajini neprihvatljiv

*Napad ukrajinskih dronova izazvao požar u industrijskom objektu u ruskoj regiji

Tijek događaja:

9:25 - Kanadski premijer Justin Trudeau stigao je u Kijev, kao i brojni europski čelnici. Kako navodi BBC, među njima su čelnici Danske, Norveške, Švedske, Finske, Litve, Latvije i Estonije. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ranije je rekao da će najmanje 14 čelnika prisustvovati summitu, a još njih najmanje 20 virtualnim putem.

9:17 - Potpredsjednica Europske komisije Kaja Kallas i ministri minutom šutnje su obilježili treću godišnjicu rata u Ukrajini, na sastanku ministara vanjskih poslova Europske unije u Bruxellesu.

9:11 - Ukrajinska vojska priopćila je da je tijekom noći oborila 113 od 185 ruskih letjelica iznad 12 regija, uključujući glavni grad Kijev. Još 71 nestala je s radara nakon ometanja, prenosi BBC.

8:35 - Ursula von der Leyen, predsjednica Europske komisije, stigla je u Kijev. "Na treću godišnjicu ruske brutalne invazije, Europa je u Kijevu. Danas smo u Kijevu jer Ukrajina je Europa. U ovoj borbi za opstanak, nije u pitanju samo sudbina Ukrajine. To je sudbina Europe", navela je na platformi X.

