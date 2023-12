VIDEO Top 10 trenutaka iz Sabora koji će se pamtiti: Jandrokovićeve gaće, Stublićev 'Chicago', opstruirani Plenković...

Godina koja se polako bliži svome kraju na političkoj sceni donijela je puno zapleta, svađa, uvreda, opomena... u Hrvatskom saboru. Bilo je svega, i pjesme i smijeha, i lupanja i naguravanja, pa i spominjanja donjeg rublja. Sjednice Sabora su i ove godine bile poprilično burne. U 2024., superizbornoj godini, čini se da bi moglo biti još jačih udarca ispod pojasa...no do tada izdvajamo najzanimljivije trenutke u Saboru u 2023. godini.

1. Stublićev Chicago u Saboru

Tijekom rasprave u Saboru o radu Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa nastao je pravi kaos nakon što je Mostov Nikola Grmoja bio udaljen sa sjednice jer je htio govoriti, unatoč tome što mu je oduzeta riječ. - Neću se odavde pomaknuti, možete zvati stražu jer dva mjeseca čekam očitovanje Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav vezano u samovolju koju radite. Ovo je više nepodnošljivo - poručio je Grmoja, a kolega iz SDP-a Arsen Bauk potom se htio solidarizirati s njim, i to puštanjem pjesme Jure Stublića 'Chicago'.

2. Svađa zbog ustaškog pozdrava

Tijekom jedne od rasprava. tada o Vladinu prijedlogu izmjena Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, koji je izazvao veliku pozornost u javnosti zaiskrilo je na sjednici. "Uvodite drakonske kazne, uvodite verbalni delikt", kazao je zastupnik Miro Bulj.

"Kolega Bulj, zar ne možete sada o sadržaju, o tome što je krivo u proceduri?" pitao ga je Jandroković.

"Krivo je što uvodite verbalni delikt kako biste, između ostalog, prosuđivali što su lažne vijesti i kako biste kažnjavali HOS-ovce za njihov pozdrav 'Za dom spremni'", kazao je Bulj te dobio prvu opomenu. Bulj je nastavio govoriti, a Jandroković mu je dao i drugu opomenu.

Potom je govorio zastupnik Željko Sačić koji je kazao da su izmjene Zakona protivne Ustavu. Bauk je upozorio na to da se radi o propisu koji je represivan.

Bulj je zatražio stanku. "Vidi koliko vas se okupilo da biste progurali verbalni delikt. Tko će prosuđivati što su lažne vijesti. Vi ste ovo nametnuli i našli model kako kazniti ljude koji su se borili u HOS-u i koji legitimno pozdravljaju pozdravom 'Za dom spremni", kazao je Bulj. "Kolega Đakić, sve hrvatske branitelje pozivam, nemojte ovo podržati, ovo je ukidanje prava slobode govora. Na koji vi način mijenjate ovaj zakon po hitnoj proceduri. Koliko je Vlada lažnih vijesti o Covid mjerama dala. Tko je odgovoran za to. Zbog čega su nas proganjali. Otkad je Putin prvu granatu ispalio na Ukrajinu, nema više korone", rekao je Bulj.

"Što ste radili narodu lažnim vijestima, lažnim mjerama", nastavio je Bulj. "Uništili ste ovu domovinu", dodao je. "Hoćete zabraniti pozdrav? Ja ga ponavljam: 'Za dom spremni!" kazao je Bulj.

3. Zastupnica Dalija Orešković izgubila živce

Zastupnicu Daliju Orešković naživcirali su ostali kolege koji su joj rekli da je branitelje nazvala karcinomom hrvatskog društva pa im nije ostala dužna. Žustra rasprava odvila se u Saboru, a onda se snimka Dalije Orešković koja je u jednom trenutku potpuno izgubila živce proširila društvenim mrežama.

U Saboru se raspravljalo i izmjenama i dopunama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a tijekom sjednice zaiskrilo je između zastupnice Dalije Orešković i vladajućih iz redova HDZ-a.

4. Zastupnica SDSS-a poderala u Saboru sliku 'Serbian family tree': Ona pripada u smeće!

Saborska zastupnica SDSS-a Dragana Jeckov (Klub SDSS-a) rekla je u Saboru da je slika na papiru „Serbian family tree" pronađena u blizini pravoslavne crkve u Vinkovcima, primjer poziva na nasilje i mržnju zbog etničke pripadnosti.

"Slika je školski primjer poziva na nasilje i mržnju usmjerenu prema određenoj skupini zbog etničke pripadnosti, jasno prema kome, prema Srbima i srpskoj zajednici, prema pravoslavnim vjernicima”, kazala je Jeckov u slobodnom iznošenju stajališta pokazujući crtež stabla na koji vise ljudi s natpisom „Serbian family tree". Važno je reći ne takvim porukama, ne mržnji, poručila je zastupnica SDSS-a te poderala sliku i poručila da ona pripada u smeće.

5. Komešanje u Saboru, zastupnici krenuli prema govornici

Jednu od najburniji sjednica izazvao je Vladin prijedlog da se Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira izmijeni u hitnoj proceduri. Za hitni postupak izjasnilo se 75 zastupnika, a 30 ih je bilo protiv. Bilo je vrijeđanja, citiranja ustaškog pozdrava, svađa... a predsjednik Sabora Gordan Jandroković podijelio je niz opomena zastupnicima.

Zastupnik Miro Bulj zaradio je tada četiri opomene, zbog čega ga je Jandroković zamolio da napusti dvoranu. Kad je Bulj krenuo van, a šef Sabora odredio stanku, došlo je do komešanja. Tijekom stanke zastupnik Krešo Beljak i Željko Sačić krenuli su prema govornici.

- Četiri opomene, zbog čega?! - galamio je Beljak na Jandrokovića, a Sačić je kraj njega vikao kako ne želi izići iz Sabornice, čuje se na videu koji je objavio HRT. - Nećete me ušutkati, kukavice jedna! Nećete me izbacivati van. Ovdje ću vam cijeli dan ometati. Ja želim sudjelovati u današnjoj raspravi, ja ću vas ometati cijeli dan. Sram vas može biti. Jesam se ja za to borio, bando prokleta - galamio je Sačić dok je Jandroković odlazio s govornice.

6. Zekanović izveo predstavu u Saboru: 'Donio' Milanovića, pa održao zanimljiv govor

7. Jandroković odgovorio Mlinariću oko gaća: Danas sam vam sladak. Malo ste neobični

Nakon interakcije između zastupnika Stipe Mlinarića i predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića koja je mnoge nasmijala, dan poslije došlo je do svojevrsnog nastavka. Naime, Mlinarić je prethodnog dana kazao: "Gospodine Jandroković, predsjedniče Sabora, puno vas je ljepše vidjeti u odijelu i kravati 21.7., nego da kačite slike u kupaćim gaćicama na plaži". Kako kome", odgovorio je na to Jandroković te nasmijao sabornicu.

Mlinarić je poručio: "Gospodina Borića uopće neću komentirati, to me ne zanima, ali ću vas komentirati. Vi ste mi, ovako, slatki".

"Nastavljate, jučer ste imali s gaćicama, danas sam vam sladak. Malo ste neobični", kazao je Jandroković, a zastupnik odgovorio: "Sad bi vam nešto rekao, ali nije za javnost. Rekao bih vam ja nešto". Sabornicom je tijekom cijelog razgovora odzvanjao smijeh.

8. Mlinarić o Jandrokovićevoj fotografiji u gaćama

Na zahtjev predsjednika Republike Hrvatske Zorana Milanovića, predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković sazvao je 17. izvanrednu sjednicu Hrvatskoga sabora za petak, subotu i nedjelju. Zastupnici su sjednicu započeli iznošenjem stajališta na temu po izboru, a sve je nasmijala kratka interakcija između zastupnika Stipe Mlinarića i predsjednika Sabora. "Gospodine Jandroković, predsjedniče Sabora, puno vas je ljepše vidjeti u odijelu i kravati 21.7., nego da kačite slike u kupaćim gaćicama na plaži", kazao je na početku svog izlaganja Mlinarić.

"Kako kome", odgovorio je na to Jandroković te nasmijao sabornicu. "Meni ne, ali dobro", smijući se nadovezao Mlinarić. Jandroković je u svibnju 2021. godine, podsjetimo, na Facebooku objavio svoju fotografiju u kupaćim gaćicama.

9. Kaos dok Plenković govori i radu Vlade: Zastupnici punih sat vremena dok je govorio

Nesvakidašnja situacija odvila u hrvatskom Saboru, kada je na sjednicu stigao premijer Andrej Plenković kako bi predstavio zastupnicima izvješće o radu Vlade. Poputno neočekivano, zastupnike je razbjesnila činjenica što Plenkovića i članova Vlade nije bilo tijekom dijela rasprave zastupnika, zbog čega su odlučili opstruirati njegov govor. Na početku polako, a kasnije sve glasnije, zastupnici su svojim palicama počeli lupkati po stolovima kako se Plenkovića ne bi čulo.

10. Plenković i Benčić o svinjama

Zastupnica Sandra Benčić postavila je pitanje premijeru na aktualcu. "Prije godinu i pol rekla sam vam da će vaše naslijeđe biti Agrokor. Pao je ključni dokaz protiv Ivice Todorića. Što mislite kako će reagirati arbitražni suci, Kako ćete odgovarati ako Hrvatska bude morala platiti odštetu?, pitala je Benčić.

"Napravili ste cirkus prije par tjedana. Vi ste dobili povjerenje da upravljate Gradom Zagrebom. Grad je pun smeća i promenada za divlje svinje. Što se tiče Agrokora DORH donosi neke svoje odluke, to ne donosi Vlada. Jučer sam se već referirao na to. Drugo, Agrokor kao najveća sistemska kompanija bila toliko prezadužena da joj je prijetila propast, ne samo ostanak bez radnih mjesta, već i propast OPG-ova i dobavljača", kazao je Plenković.

"Kada smo kod svinja, brinite se za svinje u Slavoniji, jer naše su barem žive", kazala je Benčić Plenkoviću.