VIDEO Pogledajte kupaonicu u stanu od 2000 dolara mjesečno: Neobičan izum šokirao mreže

Njujorčanka Emily Bonani već mjesecima pere zube pod tušem – ne zato što je to njezina osobna navika, već zato što jednostavno nema gdje drugdje to obaviti. Naime, stan koji unajmljuje na Lower East Sideu ima kupaonicu toliko malu da bi se mogla natjecati za titulu najuže u gradu.

Na površini od svega 76 x 91 centimetar, WC i umivaonik stopili su se u jedno zahvaljujući neobičnom rješenju: sićušni umivaonik pričvršćen je izravno na vodokotlić, a radi samo kada se pusti voda u WC-u. "Ako se pitate: 'Što ako želim pustiti vodu, ali ne želim uključiti umivaonik?' … to nije opcija!" objasnila je Bonani (31) u viralnom TikTok videu koji je prikupio više od 13 milijuna pregleda.

Iako je njezin stan malen, cijena najma daleko je od toga – za ovu jednosobnu nekretninu u blizini Broome Streeta Bonani plaća čak 2.075 dolara mjesečno. No, cijena najma nije bila ono što je šokiralo ljude na društvenim mrežama. Njihovu pažnju privukla je upravo neobična kupaonica, koju su prozvali "soilet" (kombinacija engleskih riječi sink – umivaonik i toilet – WC). "Jedino mjesto gdje sam vidio ovakav WC-umivaonik bilo je – u zatvoru", piše jedna od zaprepaštenih komentatorica na TikToku.

Inače, prethodni stanar ugradio je umivaonik, koji se na internetu može kupiti za oko 95 dolara. Ideja nije loša – ušteda prostora je očita, a dodatna prednost je i ekološki aspekt, budući da voda koja se koristi za pranje ruku istovremeno puni vodokotlić, navela je Bonani. Ipak, kako ističe za američke medije, sada je spremna promijeniti smještaj.

Stan je bio prva nekretnina u kojoj je mogla biti bez cimera i "dogovor je bio predobar da bi ga propustila", pa se zadovoljila nižim uvjetima. No priznala je da je sada spremna odustati od svog 10. stana u 10 godina i da traži "civiliziraniji" smještaj nakon što je tolerirala maleni prostor gotovo četiri mjeseca. "Da sam bila mlađa, mislim da bih ovdje ostala dulje, ali osjećala sam se pomalo necivilizirano", rekla je za The Post. "Imao sam sulude životne situacije, ali mislim da s 31 godinom mogu biti bolji." "Ipak, bio je to sjajan stan i nadam se da će biti za sljedećeg stanara", dodala je. "A sada će imati poznatu kupaonicu."