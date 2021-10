VIDEO Sjevernokorejski prebjeg pobjegao iz kineskog zatvora, vlasti nude bajoslovno bogatstvo za njega

Kineske vlasti ponudile su novčanu nagradu u iznosu od 23 000 dolara za uhićenje Xianjian Zhu, Sjevernokorejca koji je pobjegao ovog ponedjeljka iz zatvora u kineskom gradu Jilin.

Xianjian Zhu ušao je ilegalno u Kinu 2013. godine, a tri godine kasnije osuđen je na 11 godina zatvora zbog ilegalnog prelaska granice, krađe i pljačke nakon čega bi bio deportiran natrag u Sjevernu Koreju, piše CNN.

Vlasti su objavile da je Zhu pobjegao oko 18 sati po lokalnom vremenu tako što se popeo na šupu kraj vrata dok su drugi zatvorenici dovršavali svoj posao u dvorištu.

Remarkable pictures from N Korean who escaped from a Chinese jail and is now on the run: https://t.co/o58KoyTSad