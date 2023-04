VIDEO Širi se snimka borca Wagnera kojeg snajperist pogađa u glavu

Ruski ratni dopisnici objavili su navodnu snimku koja prikazuje trenutak kada je snajperist Oružanih snaga Ukrajine pogodio borca Wagnera u glavu tijekom borbi u Bahmutu. Od smrtonosnog hica, kaciga je spasila život ruskom vojniku, javljaju ruski mediji. Na snimci se vidi kako borac Wagnera viri iz zaklona, nakon čega ga metak pogađa u kacigu, a potom se vojnik povlači. Autentičnost snimke ne može se utvrditi.

Russian fighter survived a direct hit in the head by a sniper in Bakhmut - helmet saved pic.twitter.com/rYzWuGyzHq