VIDEO Rusi razvili novo smrtonosno oružje: Na dronove stavili vakuumske bombe, znaju i kako izbjeći protunapad

Ruske snage navodno pričvršćuju uređaje na iranske dronove koje lansiraju prema ukrajinskim ciljevima kako bi povećale razornu snagu napada, javlja Newsweek. Tijekom svoje invazije na Ukrajinu Rusija je koristila bespilotne letjelice Shahed, takozvane "kamikaza" dronove, za napade na ukrajinsku infrastrukturu, uključujući energetska postrojenja. Tim iz Kijevskog znanstveno-istraživačkog instituta za forenzičku ekspertizu izvijestio je 29. listopada da su, nakon analize ostataka dronova ispaljenih u protekla tri dana, otkrili da je Rusija dodala novi element svojim uređajima.

Otkrili su da su dronovi opremljeni termobaričkim bojevim glavama koje uzrokuju razornije eksplozije, izvijestio je ukrajinski UNN. Dronovi također sadrže ruske navigacijske jedinice Kometa i kineske kontrolne ploče. Iako je još prerano ocijeniti učinkovitost ovih promjena, čini se da točnost dronova igra manju ulogu od razine štete i panike koju izazivaju među stanovništvom, dodaje UNN u svom izvješću.

UNN je također izvijestio da je Ruselectronics, podružnica ruskog državnog obrambenog konglomerata Rostec, razvio premaz za termobaričke artiljerijske sustave koji apsorbira radijske valove, čime sustavi postaju nevidljivi modernim sustavima za ciljanje i termalnim senzorima. Newsweek je zatražio komentar od ruskog ministarstva obrane.

Russia is now using thermobaric warheads on Shahed drones, modified to inflict more harm on civilians. These high-explosive warheads create a “fire cloud” that spreads widely.



Video of a drone over Kyiv this morning pic.twitter.com/x61iTYVLFT