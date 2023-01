VIDEO Radovi se privode kraju: Hrvatske ceste objasnile kako će se spojiti most iznad Omiša

Most iznad kanjona rijeke Cetine u Omišu uskoro bi trebao biti spojen. Dio je to obilaznice koja bi napokon trebala riješiti prometne probleme koji nastaju u ljetnim mjesecima. Projekt izgradnje mosta započeo je 2019. godine. Predviđena dužina mosta iznosit će 152 metra, uz po 30 metara "skrivenih" nosača u tunelima, a vrijednost cijelog projekta jest 180 milijuna kuna.

Kako se radovi napredovali mnogi su uočili kako most nije na istoj visini i da se čini kako su izvođači 'promašili' barem za dva metra. No, ne radi se o nikakvoj pogrešci već je to planirano i obje strane mosta će na kraju biti izjednačene. Hrvatske ceste objavile su simulaciju na kojoj se vidi kako će most biti spojen.