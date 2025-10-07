VIDEO Putovali busom od Zagreba do Zadra pa završili u šumama Velebita: Vozač je zalutao?

Putnici, koji su 5. listopada krenuli autobusom iz Zagreba do Zadra, putovali su šest sati i bili u strahu zbog puta kojim ih je vozač odveo. Naime, Ekovjesnik je na Facebooku objavio kako su se putnici vozili Flixbusom, a vozač je trebao ići obilaznim putem zbog zatvorenog Masleničkog mosta.

Umjesto za Gračac, vozač je krenuo lokalnom cestom koja je prešla u makadam, a potom u sve uži šumski put. GPS je putnicima pokazivao da se kreću prema Tulovim gredama. Prema pisanju Ekovjesnika, vozač je bio dezorijentiran i nije znao gdje se nalazi.

Kada je vozač okrenuo i spustio autobus do Svetog Roka, navodno se pretvarao kao da se ništa nije dogodilo. Vozio je prebrzo, a u Karinu ga je zbog toga zaustavila policija.

Poslali smo upit Flixbusu, vezano uz ove navode, a odgovor ćemo objaviti kada ga dobijemo.