Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 98
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#PLANINARI
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#DONALD TRUMP
#HNL
#MALOLJETNIČKO NASILJE
Poslušaj
Prijavi grešku
VOZILI SE ŠEST SATI

VIDEO Putovali busom od Zagreba do Zadra pa završili u šumama Velebita: Vozač je zalutao?

Zagreb: U hotelu Hilton predstavljen niskotarifni autobusni prijevoznik FlixBus
Foto: Zarko Basic/PIXSELL/Ilustracija
1/2
VL
Autor
Vecernji.hr
07.10.2025.
u 11:50

Umjesto u Gračac, vozač je krenuo lokalnom cestom koja je prešla u makadam, a potom u sve uži šumski put

Putnici, koji su 5. listopada krenuli autobusom iz Zagreba do Zadra, putovali su šest sati i bili u strahu zbog puta kojim ih je vozač odveo. Naime, Ekovjesnik je na Facebooku objavio kako su se putnici vozili Flixbusom, a vozač je trebao ići obilaznim putem zbog zatvorenog Masleničkog mosta. 

Umjesto za Gračac, vozač je krenuo lokalnom cestom koja je prešla u makadam, a potom u sve uži šumski put. GPS je putnicima pokazivao da se kreću prema Tulovim gredama. Prema pisanju Ekovjesnika, vozač je bio dezorijentiran i nije znao gdje se nalazi. 

Kada je vozač okrenuo i spustio autobus do Svetog Roka, navodno se pretvarao kao da se ništa nije dogodilo. Vozio je prebrzo, a u Karinu ga je zbog toga zaustavila policija

Poslali smo upit Flixbusu, vezano uz ove navode, a odgovor ćemo objaviti kada ga dobijemo. 
Član obitelji poginulih planinara: 'Javili su se sat vremena prije tragedije. Nisu išli prema vrhu planine'
Ključne riječi
putovanje autobus Flixbus

Komentara 3

Pogledaj Sve
CE
CenzuriranUskoro
12:28 07.10.2025.

Vazno je u navigaciju koristiti uz pravi tip odabranog vozila

NE
Nemanadimak
12:16 07.10.2025.

Pa cesta je bila zatvorena, nije kriv vozac neka tvrtka koja je trebala dati tocnu rutu ili brisati voznju. Poslali su vozaca da sam utvrdi put. Bezveze je zaliti se na vozaca ikriviti ga, on je samo radio svoj posao.

MM
Marljivi mrav
11:57 07.10.2025.

Oh mili bože nisam se dugo tak nasmijal. Mene je isto znala navigacija poslat kozjim stazama tako da suosječam. Sad cjeli bus ljudi zna kako je bilo meni. Ha ha.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još