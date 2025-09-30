VIDEO Opasno se igrao: Provocirao agente u Chicagu, situacija je eskalirala

U nedjelju poslijepodne, u samom centru Chicaga, odvila se neobična i gotovo filmska scena koja je ubrzo preplavila društvene mreže. Nepoznati muškarac na biciklu ušao je u verbalni sukob s teško naoružanim agentima američke Carinske i granične službe, izazivajući ih dok su patrolirali gradom. Snimka incidenta zabilježena 28. rujna 2025. prikazuje kako se biciklist hrabro – i prkosno – suprotstavlja agentima, vičući kako nije američki državljanin i pozivajući ih da ga uhite.

U početku zatečeni, pripadnici savezne agencije krenuli su prema njemu, no situacija je ubrzo eskalirala. Nakon što mu je tijekom vožnje ispao telefon, jedan od agenata mu je to doviknuo, no pokušaj komunikacije brzo je prekinut naredbom nadređenog: "Držite ga!" Slijedila je kratka, ali neučinkovita potjera – biciklist je uspio izbjeći uhićenje i pobjegao, ostavljajući iza sebe zbunjene agente.

Prema riječima očevidaca, incident je protekao bez fizičkog sukoba, a muškarac se koristio isključivo riječima. Do zaključenja ovog izvještaja nije potvrđeno tko je biciklist, niti je poznato je li naknadno priveden. Snimka je postala viralna, a cijeli događaj dodatno je rasplamsao rasprave o prisutnosti saveznih snaga u većim američkim gradovima.

U nedjelju su deseci teško naoružanih saveznih agenata patrolirali središtem Chicaga, uključujući turističke i trgovačke zone, što je izazvalo zabrinutost građana i reakcije lokalnih vlasti. Riječ je o dijelu šire akcije pojačanog provođenja imigracijskih zakona, koju je naložio Donald Trump, navodno kako bi zaštitio objekte Imigracijske i carinske službe (ICE), piše ABC News.

Incidenti su se već danima događali ispred ICE-ove zgrade u Broadviewu, gdje su agenti tijekom vikenda suzavcem i gumiranim mecima rastjerivali prosvjednike. U centru Chicaga, građani su snimali saveznu patrolu, dok su ih aktivisti pratili uz zvižduke i povike.

Gradonačelnik Brandon Johnson i guverner JB Pritzker osudili su prisutnost agenata, nazivajući je nepotrebnim pokazivanjem sile koje samo širi strah i šteti zajednici. Iz savezne agencije poručuju da je cilj uhvatiti osobe s kriminalnim dosjeom koje borave ilegalno u SAD-u. Točne podatke o uhićenjima nisu objavili.