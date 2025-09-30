Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 208
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#CHARLIE KIRK
Poslušaj
Prijavi grešku
ŠIRI SE MREŽAMA

VIDEO Opasno se igrao: Provocirao agente u Chicagu, situacija je eskalirala

Screenshot/YouTube
Autor
Lina Šantak
30.09.2025.
u 20:26

U početku zatečeni, pripadnici savezne agencije krenuli su prema njemu, no situacija je ubrzo eskalirala

U nedjelju poslijepodne, u samom centru Chicaga, odvila se neobična i gotovo filmska scena koja je ubrzo preplavila društvene mreže. Nepoznati muškarac na biciklu ušao je u verbalni sukob s teško naoružanim agentima američke Carinske i granične službe, izazivajući ih dok su patrolirali gradom. Snimka incidenta zabilježena 28. rujna 2025. prikazuje kako se biciklist hrabro – i prkosno – suprotstavlja agentima, vičući kako nije američki državljanin i pozivajući ih da ga uhite.

U početku zatečeni, pripadnici savezne agencije krenuli su prema njemu, no situacija je ubrzo eskalirala. Nakon što mu je tijekom vožnje ispao telefon, jedan od agenata mu je to doviknuo, no pokušaj komunikacije brzo je prekinut naredbom nadređenog: "Držite ga!" Slijedila je kratka, ali neučinkovita potjera – biciklist je uspio izbjeći uhićenje i pobjegao, ostavljajući iza sebe zbunjene agente.

Prema riječima očevidaca, incident je protekao bez fizičkog sukoba, a muškarac se koristio isključivo riječima. Do zaključenja ovog izvještaja nije potvrđeno tko je biciklist, niti je poznato je li naknadno priveden. Snimka je postala viralna, a cijeli događaj dodatno je rasplamsao rasprave o prisutnosti saveznih snaga u većim američkim gradovima.

U nedjelju su deseci teško naoružanih saveznih agenata patrolirali središtem Chicaga, uključujući turističke i trgovačke zone, što je izazvalo zabrinutost građana i reakcije lokalnih vlasti. Riječ je o dijelu šire akcije pojačanog provođenja imigracijskih zakona, koju je naložio Donald Trump, navodno kako bi zaštitio objekte Imigracijske i carinske službe (ICE), piše ABC News.

Incidenti su se već danima događali ispred ICE-ove zgrade u Broadviewu, gdje su agenti tijekom vikenda suzavcem i gumiranim mecima rastjerivali prosvjednike. U centru Chicaga, građani su snimali saveznu patrolu, dok su ih aktivisti pratili uz zvižduke i povike.

Gradonačelnik Brandon Johnson i guverner JB Pritzker osudili su prisutnost agenata, nazivajući je nepotrebnim pokazivanjem sile koje samo širi strah i šteti zajednici. Iz savezne agencije poručuju da je cilj uhvatiti osobe s kriminalnim dosjeom koje borave ilegalno u SAD-u. Točne podatke o uhićenjima nisu objavili.

Ključne riječi
Chicago

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Premium sadržaj
24
OD BALTIKA DO CRNOG MORA

Projekt OCTOPUS: Kreće masovna proizvodnja dronova, ovaj model bit će temelj europskog 'zida dronova'

Baltičke države su prve predložile ideju o zidu od dronova, što je izazvalo isprva mlaku reakciju Bruxellesa. Zahtjev za financiranje projekta od strane EU odbijen je ranije ove godine. Raspoloženje se promijenilo nakon upada dvadesetak ruskih dronova u poljski zračni prostor u rujnu, samo dan prije govora o stanju Unije, koji je održala von der Leyen.

Učitaj još