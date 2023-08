VIDEO Pokazao stan u zgradi gdje je 10.000 eura kvadrat, no mnogima se ne sviđa: 'Pogled je katastrofa'

Luka Stokić, agent za nekretnine iz Srbije pokazao je na TikToku luksuzan stan na atraktivnoj lokaciji, u neboderu Kula Beograd. "Kako izgleda stan u najekskluzivnijoj zgradi u Srbiji gdje je kvadrat 10.000 eura?", počinje video TikToku.

Stan od 59 kvadrata nalazi se na 27. katu. Agent kaže da je imao ekskluzivnu priliku da ga pogleda, a u nastavku videa pokazuje luksuznu unutrašnjost. Pa tako hvali blagavaonicu i kristalni luster. "Zatim dolazimo do dnevne sobe i pogleda sa 27. kata koji je orijentiran na Most na Adi.

Agent dalje govori da je stan dobro opremljen, hvali i gostinjsku sobu i spavaću sobu s vlastitom kupaonom.

"Vrlo ukusna i elegantna soba opremljena čajnikom na krevetu ako vam se pripije čaj. I naravno, prozori od poda do plafona s impozantnim pogledom tijekom cijelog dana, a kamoli noću kad cijeli grad sjaji", kaže.

Na kraju pita pratitelje pita sviđa li im se stan. No mnogima se ne sviđa. "Stan je OK, pogled je katastrofa", jedan je od komentara, dok drugi kaže da za taj novac kupi tri kuće. "A dolje voda i smrad", napisao je netko. "Da gleda na more, ajde", još je jedan od komentara.

