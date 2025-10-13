VIDEO Pogledajte snimku koja je mnoge uznemirila: Naoružani Rusi bili su na granici europske zemlje

Situacija na estonsko-ruskoj granici pod kontrolom je, a izvješća o napetoj situaciji pretjerana su, rekao je ministar vanjskih poslova Margus Tsahkna nakon zatvaranja ceste Saatse Boot i viđenja naoružanih ruskih vojnika u petak. Naime, u petak je Policijska i granična služba (PPA) zatvorila cestu kroz mali dio ruskog teritorija poznat kao Saatse Boot, kojom Estonci i drugi mogu voziti bez posebne dozvole, nakon povećanja ruske aktivnosti. Video koji je PPA snimila u petak prikazuje sedam naoružanih osoba u vojnim uniformama kako stoje na cesti.

U subotu navečer, ministar unutarnjih poslova Igor Taro rekao je da je situacija mirna i da razina prijetnje nije promijenjena. Prema posljednjim informacijama, rekao je, skupina je napustila to područje, prenosi ERR.

❗️🇷🇺⚔️🇪🇪 - BREAKING: Estonia's border guards are investigating reports of armed Russian troops spotted in the Saatse Boot enclave, a quirky Russian exclave that slices through Estonian territory.



In response to the unusual military activity, authorities have temporarily closed… pic.twitter.com/qr9b4416tt — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) October 11, 2025

Tsahkna je u nedjelju poslijepodne komentirao situaciju, rekavši da je međunarodno prenapuhana. "Izvješća koja sugeriraju da situacija na estonsko-ruskoj granici postaje napeta su pretjerana. Postoji cesta u jugoistočnoj Estoniji koja kratko prelazi na ruski teritorij. Mještanima je dopušteno koristiti je bez zaustavljanja. U petak smo primijetili sedam naoružanih ruskih vojnika na toj cesti, na ruskoj strani. Kako bismo izbjegli potencijalne incidente, privremeno smo zaustavili promet."

"Dugoročno planiramo potpuno prestati koristiti ovu cestu. Alternativna ruta koja zaobilazi ruski teritorij već je dostupna, a nova je u izgradnji. Da budemo jasni: na granici se ne događa ništa akutno. Rusi se ponašaju nešto asertivnije i vidljivije nego prije, ali situacija ostaje pod kontrolom." U sličnom komentaru, Ministarstvo vanjskih poslova izjavilo je: "Situacija ostaje mirna i potpuno pod kontrolom."