VIDEO Pogledajte kako su se 'častili' naši zastupnici u Saboru: Padale su teške riječi, frcale opomene, a bilo je i malih nezgoda

Hrvatski sabor zaključio je 16. prosinca ovogodišnji rad. Zastupnici se na posao vraćaju 15. siječnja iduće godine. I ova saborska godina bila je burna. Nije nedostajalo verbalnih sukoba, a nizale su se i uvrede. Predsjednik Sabora Gordan Jandroković poručio je kako bi volio da u idućoj godini zastupnici, više nego sada, izbjegavaju osobne uvrede i teške riječi koje upućuju jedni drugima. I sam šef Sabora ove godine nizao je opomene, a poneke i izbacio sa sjednice.

A kako je zapravo bilo u saborskim klupama ove godine pogledajte u pregledu najzanimljivijih trenutaka.

1. VIDEO Zekanović potezom provocirao druge zastupnike: 'Sjedi dolje čovječe. Sram vas bilo'

Ili ste uz Ukrajinu ili objesite ispred svojih ureda ovaj znak - poručio je to zastupnik Hrvoje Zekanović prilikom rasprave u Saboru o obuci ukrajinskih vojnika gdje je dignuo papir na kojem je bilo napisano slovo Z kojim se u Ukrajini identificiraju ruski vojnici. Zekanović je nakon toga poderao papir, a u pozadini su se mogli čuti nezadovoljni zastupnici: 'Ajde sjedi dolje čovječe' i 'Ma sram vas bilo'. Gordan Jandroković stao je na stranu Zekanovića i poručio nezadovoljnim zastupnicima 'da se smire' i 'da ne skaču'.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

2. Ante Prkačin u Saboru izvrijeđao zastupnicu, s govornice vikao: 'Slušaj nakazo jedna...'

Zastupnik Ante Prkačin (Domovinski pokret) u Saboru je s govornice zastupnicu Uršu Raukar Gamulin (Možemo!) nazvao nakazom. Prkačin je uvodno o govorio o Zdravku Mariću, a potom Uršu Raukar nazvao "simpatičnom zastupnicom". Ona je, kako je istaknuo, govorila o migrantima te kako se Ukrajinci drugačije tretiraju od migranata iz drugih zemalja. - Možemo li isto tretirati one na čijim licima vidimo prvenstveno mržnju i agresivnost, kojih dolazi 95% vojno sposobnih muškaraca, i ovaj nesretni narod koji je došao ovamo iz bijede i rata. Nađite mi jednog hrvatskog vojnika da kuka nad sudbinom afganistanskih izbjeglica. Nad njihovom sudbinom kukaju oni koji su navijali za Srbe i Jugoslavene dok smo se s njima tukli jer nisu imali dovoljno hrabrosti da se opredijele kao što bi se opredijelili da im se rodio još jedan Josip Broz Tito - rekao je, a u Raukar mu je s mjesta doviknula: "Sram vas bilo".

- Slušaj nakazo jedna, koliko te Bog unakazio tjelesno, toliko ti je i glavu - glasno joj je Prkačin odgovorio, a Željko Reiner ga je zaustavio i dodijelio mu opomenu. Opomenu je potom dobila i Raukar.





3. VIDEO Gordan Jandroković nakon izlaganja Dalije Orešković u Saboru citirao Konstraktu

Srpska predstavnica na Euroviziji Ana Đurić Konstrakta (43) sa svojom pjesmom 'In corpore sano' osvojila je peto mjesto, a pjesma se mnogima svidjela te im zapela za uho. Popularna pjesma uvukla se i među saborske klupe. Zastupnica Dalija Orešković tako se u svom iznošenju stajališta referirala na popularnu pjesmu. „Što ćemo sad?“, kazala je na kraju svog govora. Nakon toga se na popularnu pjesmu nadovezao i predsjednik Sabora Gordan Jandroković . „A zastupnica mora biti zdrava“, rekao je te se nasmijao, a onda nastavio s radom.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

4. VIDEO Beljak se žalio da je u Saboru netko ukrao stolac, Jandroković ga brzo 'poklopio' i nasmijao sve

Čelnik HSS-a Krešo Beljak se u Saboru žalio kako im nedostaje jedan stolac, a reakcija predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića nasmijala je sve. - Poštovani predsjedniče, imam jednu primjedbu tehničke naravi. Naime, fali nam jedan stolac. Kako pouzdano znam da stolac nije od željeza, doista ne znam tko ga je ukrao, ali fali nam, pa ako možete urediti nešto... Fali, doista ga nema - rekao je Beljak aludirajući na slučaj iz Karlovca gdje je jedan lokalni HDZ-ovac sa sinom pokušao ukrasti armaturne šipke s gradilišta u Jelašima.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

5. VIDEO Jandroković izbacio Grmoju iz Sabora: 'Ne možete si prijetiti fizičkim obračunima, nazivati se glupanima'

Predsjednik Sabora Gordan Jandroković izbacio je iz sabornice zastupnika Mosta Nikolu Grmoju te mu oduzeo pravo na sudjelovanje u raspravi dva dana.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

6. VIDEO Jandroković izbacio Vidović Krišto, a Bulju oduzeo riječ: 'Rekao bih vam još nešto, ali ne mogu to ovako javno'

Ova je sjednica besmislena nakon ove pljačke teške milijardu kuna. Džaba krečimo. Ovdje se danas, nakon te neviđene pljačke, trebalo raspravljati o ostavci Vlade – najprije je na samom početku sjednice kazao Miro Bulj (Most), na što je Jandroković uzvratio da to što je rekao nije povreda poslovnika već politički govor. Bulj se, pozivanjem na povredu poslovnika, pobunio riječima da je on danas u Sabor došao iz Sinja upravo kako bi to javno izrekao, a Jandroković je zanijekao povredu poslovnika. Kako se polemika između Bulja i Jandrokovića nastavila, šef Sabora dodijelio je Bulju dvije opomene. Nakon toga za povredu poslovnika javila se i Karolina Vidović Krišto (NZ) kazavši da je svojedobno upozorila na činjenicu da je šef Upravnog vijeća HERA-e Danijel Žamboki krivotvorio svoj životopis, a zatim je optužila Jandrokovića da on osobno štiti Žambokija. Kako je Jandroković i nju optužio za politički govor, rasprava između nje i šefa Sabora potrajala je, a onda i završila time što joj je Jandroković dodijelio tri opomene u nizu, oduzevši joj tako riječ i pravo da danas sudjeluje u raspravi. – Sličite Sanaderu. Ovo nije Sjeverna Koreja nego Hrvatska – poručila mu je Vidović Krišto, što joj je donijelo još jednu opomenu i Jandrokovićevu uputu da mora napustiti sabornicu uz njegove riječi da je izvela javnu predstavu, što joj je i bio cilj kako bi privukla pozornost.

Tada se opet javio i Bulj uzviknuvši da se u sabornici danas treba raspravljati o Ini pa je Jandroković i na to reagirao davši Bulju i treću opomenu. – Imate sad i treću opomenu i više danas ne možete govoriti. Rekao bih vam još nešto, ali ne mogu to ovako javno – kazao je Jandroković, na što je Bulj pozvao Jandrokovića da slobodno javno kaže to što mu ima reći. – Ne, ne... Ako hoćete, dođite ovdje pa ću vam reći – pozvao je Jandroković Bulja da dođe do saborske govornice. Kako se u sabornici začuo smijeh, Jandroković je i na to reagirao: "Što? Sad vas zanima što bih to rekao", a Bulj je s prezirom dobacio: "Da ja dođem tamo k tebi?!" Inače, dodajmo da je Bulju za vrijeme te rasprave bio otkopčan šlic.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

7. VIDEO Bulj u Sabor došao s kutijom jaja: 'Predsjedniče, ne morate zvati stražu. Nije terorizam'

Nije riječ o terorizmu - kazao je u Saboru Miro Bulj, zastupnik Mosta gdje je za govornicu donio kutiju jaja. - Znam da premijer Plenković danas dolazi na Odbor za nacionalnu sigurnost zbog čovjeka privedenog zbog jaja. Nije riječ o oružju, niti ćemo bilo kome prijetiti. Međutim, govorit ćemo o jajima i poskupljenju. Predsjedniče, ne morate zvati stražu. Nije oružje niti teroristički čin - kazao je Bulj govoreći o jajima.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

8. VIDEO Zekanović u Sabor došao s vrećicom bijelog praha: 'Pronašao sam ovo na Pantovčaku'

Zastupnik Hrvoje Zekanović u nekoj vrsti performansa, predsjednika države Zorana Milanovića nimalo uvijeno označio je kao narkomana, onoga tko šmrče kokain. Najprije je opisao prema kojim se simptomima može prepoznati da se netko koristi kokainom. – Evo nekih simptoma prema kojima se može prepoznati ovisnika o kokainu: često šmrcanje, hiperaktivnost, bezrazložna euforija, proširene zjenice. Narkoman navučen na koku zadržava lucidnost, ima razvijen smisao za prevaru i laž svake vrste... – nizao je Zekanović za saborskom govornicom da bi potom podignuo i pokazao prozirnu plastičnu vrećicu u kojoj se nalazio bijeli prah te je, držeći tu vrećicu u ruci, zastupnicima u Saboru kazao: Play Unmute Loaded: 6.96% Remaining Time -4:55 Fullscreen Podijeli – Jučer popodne šetao sam po Pantovčaku, sasvim slučajno. I tamo negdje posred Pantovčaka pronašao sam ovo. Unutra je upravo ono što vi mislite da jest. Ponavljam, to je ono što vi sad mislite da jest. I zato pozivam ministra Davora Božinovića i službu za borbu protiv zloporabe narkotika da se pozabave ovim i naprave izvide na Pantovčaku - kazao je.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

9. VIDEO: Žestoki okršaj Peović i Jandrokovića

Jedan od najžustrijih okršaja svakako je bio između predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića i zastupnice Radničke fronte Katarine Peović. ''Teret krize opet će se prebacivati na leđa najslabijih. Ako prođe Zakon o radu, radnici će raditi za 30 posto manju plaću kada poslodavac odluči da su izvanredni uvjeti. Svake godine imamo pandemiju gripe, svake godine poslodavac može proglasiti izvanredne uvjete. HDZ je ukinuo osmosatno radno vrijeme i pravo na slobodan vikend. Za HDZ radnik je rob", rekla je Katarina Peović iz Radničke fronte i nazvala Vladu kvislinškom.

Na to je reagirao Jandroković predbacivši da bi se nju moglo prozvati kvislingom zbog glasanja o ratu u Ukrajini. ''Molim vas da birate riječi, prešli ste crtu'', poručio je, a Peović je oštro odgovorila: "Vi lažete: Radnička fronta oštro je osudila agresiju na Ukrajinu." "Ponovno vrijeđate jer ponavljate da smo mi kvislinzi! Što znači biti kvisling u ovom trenutku u povijesti nego podržati rusku agresiju?" upitala je Peović, na što joj je Jandroković izrekao opomenu napomenuvši kako je ona prva koja je spomenula kvislinge te kako je njegovu izjavu izvukla iz konteksta. Iako su mikrofoni bili isključeni, zastupnica Peović nastavila je prigovarati, na što joj je predsjednik Sabora izrekao kaznu izbacivanja iz Sabornice. No ni to je nije smirilo, pa je kazna povećana na dva dana nemogućnosti sudjelovanja u raspravi.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

10. VIDEO: Benčić Plenkoviću: 'Bilo bi lijepo odmoriti se par dana u vašoj glavi, jer je u ovoj državi sve super'

Vi ste neki dan izjavili 'da su građani sami krivi za stanje u zemlji i da vide da je čaša napola prazna'. Nadam se da cijenite što smo pogledali vaš intervju na HRT- u kojeg ste nazvali državnom institucijom. Kad vam građani poručuju da ste im ukrali čašu, poručuju vam da ste dali povlašteni položaj manjini na šteti većine koja se eksploatira. To se vidi i u Popisu stanovništva. Sve te stotine tisuća ljudi otišle su zbog nepravde. Jedna takva nepravda se odvija pred vaših očima u Hrvatskoj narodnoj banci. Vi ste svojim propisima dozvolili da zaposlenici HNB trguju dionicama i obveznicama koje reguliraju. Onih istih banaka koje su oni regulirali u slučaju franak, jer da su banke isplatile novac građanima onda bi vrijednost dionica pala. Istih onih koje su u vlasništvu zaposlenika HNB-a.. Je li vaša odgovornost što to nije onemogućeno u Zakonu o HNB 2020. godine i smatrate li odgovornim HNB da nije internim dokumentima to regulirao ? - upitala je Sandra Benčić iz Možemo! premijera Andreja Plenkovića.

- Sviđa mi se ovaj stil u kojem u minutu i pol nabrojite sve dobro što je napravila Vlada i HDZ, ali ovo nema nikakve veze s HDZ-om. To sam vam neki dan rekao. Nikad nisam rekao da je HRT državna institucija, ali jučer sam nabrojao nekoliko institucija i govorio sam o taktici 'parizera' da ih se paralizira i da se stvori narativ da ništa ne vrijedi i nema nikakve perspektive u Hrvatskoj. To je, eto, nešto što je vrlo jasno. Mi se borimo već zadnjih šest godina s krizom Agrokora, Brodogradnje, požarima, potresima...Što se tiče našeg cilja, on je obrnut od onog što vi govorite: A to je boriti se za sve građane, ne vaše i naše. Što se tiče HNB-a, naš cilj je da se sve provjeri i da se o tome očituje. Očekujem da će se nakon tih očitovanja raspraviti u Saboru. Što se tiče guvernera Borisa Vujčića, poznajem ga dugo i nemam razloga ne vjerovati mu. Sve što je rekao javno, rekao je i meni. Rekao mi je da je imao dionice dviju banaka i da ih je prodao prije dvadeset godina i to stupanja na svoju poziciju viceguvernera. Ima li ovo ikakve veze s ulaskom Hrvatske u europodručju, dat ću vama da vi procijenite. Što se tiče viših standarda zakona o HNB-u? Da, trebalo je prije. Ako nije prije, onda sad - kazao je premijer Plenković.

- Bilo bi lijepo odmoriti se par dana u vašoj glavi i misliti da je sve u Hrvatskoj dobro, samo građani to ne vide. Kad ste odgovarali na pitanje, odgovarali ste na način da sve to zvuči kao teorija zavjera. Nije problem u HNB-u, nego u onima koji demontiraju HNB. Nije problem u standardu, nego onima kojima je loše. Stalno prebacujete lopticu. Pozivam vas da prihvatite kritiku i promjenu nekih ljudi koji sjede. Ne razgovara se o Vujčiću, nego o zaposlenicima koje je on propustio nadzirati - kazala je Benčić.