VIDEO Pogledajte kako je izgledalo službeno otvorenje Rijeka Gatewaya, stigao je i Plenković

Predsjednik Vlade Andrej Plenković sudjelovao je na otvorenju terminala Rijeka Gateway. Rijeka Gateway je, kako su istakli iz Vlade, tehnološki najnapredniji i potpuno automatizirani kontejnerski terminal u ovom dijelu Europe te predstavlja jednu od najvažnijih logističkih investicija u suvremenoj povijesti Hrvatske. Otvorenjem terminala započinje nova faza razvoja riječkog lučkog sustava i hrvatske logistike, uz otvaranje brojnih gospodarskih mogućnosti. Projekt se realizira u okviru Ugovora o koncesiji za razvoj i gospodarsko korištenje terminala na Zagrebačkoj obali u luci Rijeka, potpisanog u studenome 2021. godine. Terminal se razvija u suradnji s koncesionarom APM Terminals iz Nizozemske i ENNA Logic d.o.o. iz Hrvatske, a u njegovu izgradnju i opremanje, kao i u popratnu prometnu infrastrukturu, bit će uloženo oko 500 milijuna eura.

Plenković je otvaranje terminala nazvao "velikim događajem za Hrvatsku." "Ovaj događaj, zajedno s brojnim drugim investicijama u ovom dijelu Hrvatske, predstavlja ogledni primjer investicija države i privatnih partnera u kritičnu infrastrukuturu", poručio je premijer.

Rijeka Gateway, uplovljavanjem prvog komercijalnog broda Al Jasrah u rujnu službeno je započeo operativnu fazu rada nakon dvije godine izgradnje i opremanja terminala, najveće privatne investicije u logistiku u Hrvatskoj, vrijedne 380 milijuna eura. Terminal je opremljen najsuvremenijom infrastrukturom: četiri daljinski upravljane brodske dizalice, 15 dizalica na kotačima, dvije dizalice na tračnicama te 28 terminalskih traktora. Operacije na terminalu bit će vođene najmodernijom tehnologijom uz potpunu automatizaciju i upotrebu energije iz obnovljivih izvora, čime terminal postaje prvi takve vrste u jadranskoj regiji.

Brod Al Jasrah koji je s kontejnerskim teretom uplovio u Rijeku dug je 368 i širok 51 metar. Brod je u Rijeku stigao iz luke Port Said u Egiptu, u okviru rute Azija – Europa. Kapetana broda dočekali su predstavnici Rijeka Gatewaya Peter Corfitsen, Tomislav Rosandić te ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković koji je rekao da je ovo povijesni trenutak ne samo za Rijeku i Primorsko-goransku županiju, nego i za cijelu Hrvatsku. Naglasio je da u svojem punom kapacitetu od milijun TEU ovaj terminal otvara novo poglavlje razvoja riječkog prometa i gospodarstva cijele Hrvatske.

– Danas je veliki dan za riječku luku, riječki prometni pravac i cijeli lučki i prometni sustav Hrvatske. Imamo prvi brod "maticu" vezanu na novi, održivi "zeleni" i tehnološki najnapredniji kontejnerski terminal u ovom dijelu Europe. Kada zbrojimo sve investicije u terminal i prometnu infrastrukturu, od cesta do željezničkog sučelja u luci i oko nje, dolazimo do brojke od oko 600 milijuna eura. Tu je naravno investicija u izgradnju 400 metara obale financirana zajmom Svjetske banke, izgradnja spojne ceste DC 403, interne lučke ceste, novog intermodalnog terminala i željezničkog sučelja za novi terminal i na kraju, investicija koncesionara u uređenje zaobalja i terminalsku opremu; od STS dizalica, skladišnih i portalnih dizalica za prekrcaj vagona do druge, razne opreme. Tu je i koncesionar koji investira 380 milijuna eura u naš lučki sustav, koji je otvorio nova radna mjesta i zaposlio 250 mladih stručnih ljudi do sada i koji riječkoj luci i cijelom prometnom sustavu Hrvatske donosi lidersku poziciju u sjevernom Jadranu i široj regiji – kazao je u rujnu Denis Vukorepa, ravnatelj Lučke uprave Rijeka.