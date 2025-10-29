Naši Portali
NAPREDAN TERMINAL

VIDEO Pogledajte kako je izgledalo službeno otvorenje Rijeka Gatewaya, stigao je i Plenković

Autori: Snježana Bičak, Vecernji.hr
29.10.2025.
u 14:23

Premijer Andrej Plenković otvaranje terminala nazvao je "velikim događajem za Hrvatsku"

Predsjednik Vlade Andrej Plenković sudjelovao je na otvorenju terminala Rijeka Gateway. Rijeka Gateway je, kako su istakli iz Vlade, tehnološki najnapredniji i potpuno automatizirani kontejnerski terminal u ovom dijelu Europe te predstavlja jednu od najvažnijih logističkih investicija u suvremenoj povijesti Hrvatske. Otvorenjem terminala započinje nova faza razvoja riječkog lučkog sustava i hrvatske logistike, uz otvaranje brojnih gospodarskih mogućnosti. Projekt se realizira u okviru Ugovora o koncesiji za razvoj i gospodarsko korištenje terminala na Zagrebačkoj obali u luci Rijeka, potpisanog u studenome 2021. godine. Terminal se razvija u suradnji s koncesionarom APM Terminals iz Nizozemske i ENNA Logic d.o.o. iz Hrvatske, a u njegovu izgradnju i opremanje, kao i u popratnu prometnu infrastrukturu, bit će uloženo oko 500 milijuna eura.

Plenković je otvaranje terminala nazvao "velikim događajem za Hrvatsku." "Ovaj događaj, zajedno s brojnim drugim investicijama u ovom dijelu Hrvatske, predstavlja ogledni primjer investicija države i privatnih partnera u kritičnu infrastrukuturu", poručio je premijer. 

Rijeka Gateway, uplovljavanjem prvog komercijalnog broda Al Jasrah u rujnu službeno je započeo operativnu fazu rada nakon dvije godine izgradnje i opremanja terminala, najveće privatne investicije u logistiku u Hrvatskoj, vrijedne 380 milijuna eura. Terminal je opremljen najsuvremenijom infrastrukturom: četiri daljinski upravljane brodske dizalice, 15 dizalica na kotačima, dvije dizalice na tračnicama te 28 terminalskih traktora. Operacije na terminalu bit će vođene najmodernijom tehnologijom uz potpunu automatizaciju i upotrebu energije iz obnovljivih izvora, čime terminal postaje prvi takve vrste u jadranskoj regiji.

Brod Al Jasrah koji je s kontejnerskim teretom uplovio u Rijeku dug je 368 i širok 51 metar. Brod je u Rijeku stigao iz luke Port Said u Egiptu, u okviru rute Azija – Europa. Kapetana broda dočekali su predstavnici Rijeka Gatewaya Peter Corfitsen, Tomislav Rosandić te ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković koji je rekao da je ovo povijesni trenutak ne samo za Rijeku i Primorsko-goransku županiju, nego i za cijelu Hrvatsku. Naglasio je da u svojem punom kapacitetu od milijun TEU ovaj terminal otvara novo poglavlje razvoja riječkog prometa i gospodarstva cijele Hrvatske.

– Danas je veliki dan za riječku luku, riječki prometni pravac i cijeli lučki i prometni sustav Hrvatske. Imamo prvi brod "maticu" vezanu na novi, održivi "zeleni" i tehnološki najnapredniji kontejnerski terminal u ovom dijelu Europe. Kada zbrojimo sve investicije u terminal i prometnu infrastrukturu, od cesta do željezničkog sučelja u luci i oko nje, dolazimo do brojke od oko 600 milijuna eura. Tu je naravno investicija u izgradnju 400 metara obale financirana zajmom Svjetske banke, izgradnja spojne ceste DC 403, interne lučke ceste, novog intermodalnog terminala i željezničkog sučelja za novi terminal i na kraju, investicija koncesionara u uređenje zaobalja i terminalsku opremu; od STS dizalica, skladišnih i portalnih dizalica za prekrcaj vagona do druge, razne opreme. Tu je i koncesionar koji investira 380 milijuna eura u naš lučki sustav, koji je otvorio nova radna mjesta i zaposlio 250 mladih stručnih ljudi do sada i koji riječkoj luci i cijelom prometnom sustavu Hrvatske donosi lidersku poziciju u sjevernom Jadranu i široj regiji – kazao je u rujnu Denis Vukorepa, ravnatelj Lučke uprave Rijeka.
Plen Ki Mun opet bulazni.

