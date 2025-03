VIDEO Ovo je bio povod za blokadu: Voditeljica RTS-a ugostila Vučića u Dnevniku pa jednom izjavom razbjesnila studente

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić gostovao je sinoć u Dnevniku 2, a voditeljica Radiotelevizije Srbije Bojana Mlađenović nazvala je tada studente ruljom. Bio je to povod za njihovu iznenadnu akciju blokade ulaza u zgradu javnog servisa, piše Nova.rs.

U jednom dijelu gostovanja, Vučić je upitao zašto prosvjed koji će se održati 15. ožujka nije zakazan ispred Palače Srbija ili negdje drugdje. Potom se osvrnuo na „studente 2.0“ koji već nekoliko dana kampiraju ispred Predsjedništva Srbije tražeći kraj blokada fakulteta. To su, naime, studenti koji, kako tvrde, "samo žele učiti" i povratak na fakultete. „Nego su ga zakazali tu, da bi mogli nekoga fizički ugroziti. Vi onda pitate: ‘A zašto netko ne skloni one koji su jedino legalno tu i koji nikome ne smetaju?’ Nikome put nisu zapriječili, nikome na žulj nisu stali“, na što je voditeljica RTS-a odgovorila: „Tako je“, a potom dodala: „Ne treba računati na dobru volju rulje.“ Upravo je ta izjava novinarke RTS-a bila okidač za iznenadnu akciju studenata, koji su sinoć blokirali zgradu RTS-a, odnosno ulaze javnog servisa, na 22 sata.

Dodajmo da Radio televizija Vojvodine (RTV) od noći na utorak ne emitira redoviti program zbog, kako su naveli, studentske blokade ulaza u objekt u Novome Sadu do koje je došlo usporedno s prosvjedima ispred sjedišta Radio televizije Srbije u Beogradu. - Zbog noćašnjih događanja i nezakonite blokade zgrade, RTV emitira program po izmijenjenoj programskoj shemi -stoji u objavi pokrajinskog javnog servisa, koji umjesto jutarnjeg informativnog programa emitira film, a na radiju je samo glazba.

Ulaz u zgradu na Petrovaradinu kod Novoga Sada blokirali su oko ponoći studenti iz solidarnosti s kolegama u Beogradu koji prosvjeduju oko objekta RTS-a, prenose mediji.

Prema riječima jednog novosadskog studenta, "ravnatelj RTV-a Goran Karadžić odbio je sinoć zahtjev studenata da RTV izvještava o tome što se događa ispred blokirane zgrade te medijske kuće, zbog čega studenti nastavljaju s blokadom zgrade pokrajinskoj servisa", objavio je novosadski portal „021.rs“. "Nema izgleda da se bilo što promijeni dok se glas studenata ne čuje u punoj formi jer građani imaju pravo na to", kazao je student. „Rekli smo ravnatelju da ne planiramo nasilno ući u zgradu jer studenti nisu vandali, ali da želimo da se čuje naš glas“, dodao je student Boris, prenosi portal. Studenti su formirali živi zid ispred svih ulaza u zgradu RTV-a, podigli su šatore, a po zidovima i staklu zgrade crvenim je sprejom ispisano „Zašto šutite“ i "Dosta medijskog mraka“. Zgradu RTV-a osiguravaju jake policijske snage, ali nije bilo nasilnih intervencija prema studentima.

