VIDEO Opasnim incidentom na Baltiku Rusi su Zapadu poslali jasan signal da neće stati

Estonska mornarica pokušala je ranije ovog mjeseca zadržati tanker za naftu koji je plovio prema Rusiji, a koji je pod sankcijama Velike Britanije, navodeći da je ilegalno plovio bez zastave, ali se nije ukrcala na njega kada je tanker odbio suradnju, već ga je umjesto toga otpratila do ruskih voda. Brod Jaguar, koji je Britanija dodala na svoj popis sankcija, jedan je od oko 100 u ruskoj "floti u sjeni", izrazu koji zapadne zemlje koriste za brodove koje optužuju Moskvu da je rasporedila kako bi izbjegla međunarodne sankcije.

"Ovo je estonski ratni brod," kaže glas na engleskom. "Slijedite moje upute. Odmah promijenite svoj kurs na 105", dodje se. Tako počinje najnapetija konfrontacija s plovilom ruske flote u sjeni od početka rata. "Susreli smo se s helikopterima," kaže glas na ruskom na Jaguaru, 20-godišnjem tankeru na povratku u Rusiju iz indijske luke Sikka, gdje je vjerojatno iskrcao teret nafte koji krši sankcije. U videu snimljenom s mosta, članovi posade zabrinuto izvještavaju da se "vojni brod" također približava krmi broda. Uzrok Jaguarovih problema leži u nedostatku međunarodne zastave, preduvjeta za pomorsku navigaciju i najsigurnijeg pravnog temelja za operaciju ukrcavanja. Nekoliko dana ranije, spustio je gabonsku zastavu, nedugo prije nego što je Ujedinjeno Kraljevstvo uvelo sankcije brodu, piše The Telegraph.

Snimka objavljena na internetu od strane Margarite Simonyan, šefice državne RT, bivše Russia Today, montirana je kako bi vremenski slijed događaja bio nejasan. No, poznato je da je Jaguar odbio naredbu estonske mornarice - i nastavio prema svom odredištu, ruskoj luci Primorsk. Estonski patrolni brod, EML Raju, odustao je od plana ukrcavanja na znatno veće plovilo i provođenja inspekcije. Da je to učinio, situacija bi se mogla pogoršati jer je u snimci vidljiv i dolazak ruskog borbenog zrakoplova Su-35 . To je prvi put da je Moskva poslala vojne snage da zaštite flotu. Elisabeth Braw, viša suradnica u Atlantic Councilu, washingtonskom think tanku, rekla je: "Rusija je sada prešla Rubikon. Pokazuje da je flota u sjeni dovoljno važna da je spremna javno priznati da je povezana s vladom." Tijekom sukoba 13. svibnja, ruski je zrakoplov ušao u estonski zračni prostor na oko minutu. Brzo su ga presreli portugalski F-16 iz NATO-ve misije zračnog nadzora. No, incident izaziva uzbunu diljem Zapada.

Gintautas Paluckas, litavski premijer, rekao je da iako ruska vojna zaštita tankera u Baltičkom moru nije otkrila ništa što "nismo mogli ili trebali znati", pokazala je da se "rizik od ozbiljne eskalacije povećava sa svakim korakom". Barem polovica nafte koju Rusija prodaje morem prevozi se njezinom flotom u sjeni, osiguravajući ogroman dio od 740 milijardi funti koje je Moskva zaradila od izvoza fosilnih goriva od veljače 2022.

