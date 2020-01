VIDEO Muškarac se srušio i preminuo na cesti, sakrili ga kartonskim kutijama

Prizori epidemije koronavirusa postaju sve strašniji. Internetom kruži snimka mrtvog tijela muškarca kojeg je policija pronašla na pločniku u kineskom gradu Wuhanu.

Muškarac odjeven u odjelo s maskom na licu nepomično je ležao na pločniku, a onda je naišlo medicinsko osoblje koje ga je prekrilo plavim prekrivačem.

The @guardian: A man lies dead in the street: the image that captures the #Wuhan #coronavirus crisis.



Thank goodness there hasn't been any human-human transmission of the #caronavirus in Australia and we don't need to worry hey @GregHuntMPhttps://t.co/NawclFgpST