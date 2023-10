VIDEO Moderni metropolit oduševio: Na sastanke u Vatikanu dolazio na električnom romobilu

Premda je papa Franjo zamolio sudionike Sinode u Rimu da ne komuniciraju putem medija i u tome je velikim dijelom i uspio, neki od sinodalnih otaca ipak su se svojom pojavom probili u javnosti. Poput, primjerice, živopisnog grkokatoličkog metropolita Mađarske grkokatoličke crkve mons. Fülöpa Kocsisa, koji je na sinodalne sastanke u Vatikan dolazio električnim romobilom!

Grkokatolički monah koji služi kao nadbiskup Mađarske grkokatoličke Crkve, gotovo nevjerojatno, isplivao je kao jedna od najživopisnijih figura koja sudjeluje na vatikanskoj sinodi o sinodalnosti koja traje mjesec dana.

Svijet izvan Sinode zapazio je nadbiskupa Fülöpa Kocsisa, metropolita Mađarske grkokatoličke crkve, zahvaljujući videu objavljenom na ranije ovog mjeseca koji je brzo postao viralan, objavio je na svojem Facebook profilu o. Livio Marijan, grkokatolički đakon iz Hrvatske, prevodeći informaciju Catoholic News Agency (CNA). Odjeven u tradicionalnu dugu tamnu halju i s monaškom kapom zvanom "kamilavka", bradati Kocsis (60) viđen je kako juri pored turista preko popločanog trga kako bi se zaustavio pred švicarskim gardistom koji stražari pred sinodskom dvoranom. Iz videa je jasno da Kocsisu ovo nije bio prvi put na romobilu, niti mu je ovo prva vatikanska sinoda.

Sudjelovao je na tri sinode od 2015., kada je papa Franjo uzdigao grkokatoličku eparhiju Hajdúdorog u metropolitansko sjedište, a Kocsis imenovan njezinim prvim nadbiskupom metropolitom. Mađarska grkokatolička crkva je istočna katolička Crkva u punom zajedništvu sa Svetom Stolicom. Na Sinodi o obitelji 2015., koja je bila njegova prva, bio je slično upečatljiv, kad je svaki dan na sinodu putovao biciklom, odjeven u stilu tradicionalnog bizantskog monaha. Nakon što je osnovao samostan prije nego što je izabran za vodeću ulogu u svojoj Crkvi, Kocsis i dalje ostaje monah, i - prema riječima njegova ravnatelja Ureda za medije - razdaje svu svoju imovinu i živi u sobi koja je praktički prazna.

U intervjuu za CNA u Rimu ovog tjedna, nadbiskup Kocsis je objasnio da u Mađarskoj često putuje e-skuterom, obično kada posjećuje glavni grad Budimpeštu. U manjem gradu u istočnoj Mađarskoj gdje služi kao nadbiskup, rekao je, vjerojatnije će ga se vidjeti na njegovom motociklu, kojega su mu poklonili svećenici njegove biskupije.

Metropolit Fülöp Kocsis, koji vodi Mađarsku grkokatoličku crkvu, koristi svoj motocikl kao alat za evangelizaciju.“Možda je to zato što starim. Nekad sam vozio bicikl, a sada vozim skuter, koji je lijeniji, ali mi se sviđa”, rekao je, objasnivši da je na putu za sinodu kasnio i da se oduševio što je naišao na nj na ulici.

Već idućeg dana Kocsis je ponovno bio "u trendu" - ovaj put, na fotografiji kako pozira s papom Franjom, koji je nosio kapom sa šiljkom, držeći majicu s natpisom "Isus me čini hrabrim i jakim”, smiješeći se pomalo stidljivo. Kocsis se u nekoliko navrata susreo s papom Franjom, posljednji put tijekom apostolskog putovanja u Mađarsku u travnju. Rekao je za CNA da je organizirao priliku za fotografiranje na Sinodi kako bi pomogao nekim mladim mađarskim grkokatolicima: kapa i majica dio su kršćanske evangelizacijske modne linije pod nazivom SWOTA (Streetwear of the Apostles – Ulična moda apostola). Kapa koju je Kocsis dao papi Franji ukrašena je slovima "ICXC NIKA", što na grčkom znači "Isus Krist pobjeđuje" i "zaštitni je znak" istočnih Crkava, rekao je njegov Ured za medije. I prema Kocsisu, papa je bio sav oduševljen.

“Vrlo je otvoren i to mu se svidjelo. Pitao sam ga mogu li mu staviti kapu, a on je rekao 'O, da, naravno'", rekao je, dodavši da papa "voli njegove šale". “Neki su ljudi bili jako, jako ljuti na mene jer su mislili da nije prikladno dati kapu Svetom Ocu”, rekao je Kocsis. “Učinio sam to jer pokušavam doprijeti do ljudi koji su daleko od Crkve, ali bi im moglo biti drago vidjeti papu i kako se on voli šaliti”, rekao je. Mađarski grkokatolički nadbiskup je rekao da uvijek traži neke načine za evangelizaciju. Mađarsku, rekao je Kocsis za CNA, nije poštedjela sekularizacija koja je zahvatila Zapad, i kaže da ulaže “sve napore” kako bi osigurao da se ono što se dogodilo drugim crkvama ne dogodi Mađarskoj grkokatoličkoj crkvi.

Unatoč tome što je svećenik i redovnik, Kocsis je vrlo suvremen kada su u pitanju društveni mediji. “Tamo su mladi ljudi i tu moramo biti i mi”, rekao je za CNA.

Grkokatolika – katolika bizantskog obreda, u Mađarskoj danas ima oko 300.000, od ukupno 9,7 milijuna stanovnika Mađarske. Prema Kocsisu, iako ne hrle u Crkvu u velikom broju, mnogi mladi ljudi smatraju privrženost njegove Crkve tradiciji privlačnom jer vide da je "autentična".

“Naša crkva je tradicionalna crkva. Imamo tradicionalna ruha, tradicionalna bogoslužja. Crkva je prilično stroga, službe su duge i uvijek pjevane. Možda mislite da to ne bi bilo nešto što bi se svidjelo mladima, ali primjećujemo da ih to zanima, unatoč svemu.”

“Unutar naše Crkve postoji rasprava: ‘Koji je najbolji način da se dopre do mladih? Da se riješimo naših strogih tradicija ili da ih zadržimo i prezentiramo im ih na moderan način?“, rekao je za CNA. Viralni videozapisi i fotografije, objasnio je, alat su za postizanje upravo toga. “Vjerujem da strogost i držanje do tradicije može doprijeti do današnjega čovjeka, ali moramo pronaći pravu metodu kako to prezentirati. Dakle, vozim motocikl i skuter i trudim se biti prisutan u digitalnom svijetu”, rekao je.

“Vrlo je važno da Crkva bude zahtjevna. I to je bilo jedno od pitanja na Sinodi. Papa je rekao da moramo biti otvoreni, da proširimo 'šator', tako da se nitko ne osjeća izvan Crkve. No, s druge strane, Krist od nas traži puno. To je tema Sinode: ‘Kako to uskladiti?’”

Dok se Sinoda bliži kraju, Kocsis je rekao da se veseli povratku u Mađarsku - i prakticiranju sinodalne metode, koju opisuje kao "stav slušanja" drugih. “Ako bismo mogli proširiti taj stav u crkvi, to bi zaista moglo pomoći vjernicima da postanu otvoreniji prema drugima i prema Bogu”, rekao je.

