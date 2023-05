VIDEO Milanović o Dodiku: 'Gdje da tražim sugovornika? U Moldovi? Pa tamo nema Srba'

Zoran Milanović primio je na Pantovčaku člana Predsjedništva BiH Denisa Begirovića. Nakon bilateralnog sastanka, odgovarali su na na novinarska pitanja, između ostalog, na ono o Miloradu Dodiku.

"On je sigurnosna prijetnja, mora biti zaustavljen u svojoj politici, vrijeme je da to shvate svi", kazao je i dodao kako vjeruje da slijede bolji dani u suradnji Hrvatske i BiH", rekao je Begirović, a Milanović se nadovezao: "Pitali ste za Dodika. Tko da bude sugovornik ako ne legitiman predstavnik? Da gospodina Bećirovića i ne poznajem, i formalno bih ga tretirao kao predstavnika narod. To je prazna činjenica. Ne bi trebalo biti strasti oko toga. To što sve Dodik priča i kolika je on prijetnja... Operetni lik... Da bi netko bio prijetnja, potrebno je da ima novac... Usporedimo to s '91. Ne bi bilo rata da nas beogradske vlasti nisu pokrale, otele nam oružje i da nije bilo ljudi koji su htjeli ratovati. U slučaju Milorada Dodika ne vidim ni jedno od ta tri svojstva. Ali tema je otvorena za razgovor. Neki dan je s njim bio jedan dogovor oko Dervente, a onda je ispalo nešto drugo, ali to po meni nije bila sigurnosna prijetnja, to je bila neozbiljnost. On je sugovornik. Pa gdje da ga tražim? U Moldovi? Pa tamo nema Srba. On je sugovornik", kazao je Milanović.

Zoran Milanović spomenuo je i Komšića, rekavši da ga Hrvati u BiH nisu izabrali.