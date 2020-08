Oporba: Lukašenko je ukrao izbore, neka mirno siđe s vlasti

Trenutačna bilanca nereda do kojih je došlo u Bjelorusiji poslije nedjeljnih predsjedničkih izbora: jedan mrtav prosvjednik, stotine ozlijeđenih i oko 3000 uhićenih. Do prosvjeda i sukoba s policijom došlo je u više gradova, a u prijestolnici Minsku policija je upotrijebila zaglušujuće granate, gumene metke i vodene topove. Policijsko vozilo usmrtilo je jednog prosvjednika. Prosvjednici su pokušali postaviti barikade. No bilo je i policajaca, posebno u manjim gradovima, koji se nisu htjeli sukobljavati s prosvjednicima. Demonstracije su zabilježene svugdje, pa i u gradovima Gomelu i Vicebsku.

Otežan pristup internetu

To su zasigurno bili najneobičniji izbori u povijesti Bjelorusije na kojima je šesti put pobijedio Aleksandar Lukašenko, bivši šef jedne sovjetske poljodjelske zadruge (Sovhoz), koji voli da ga zovu “batka”, a sada ga u zapadnom svijetu nazivaju posljednjim europskim diktatorom. Predsjednik je od 1994. godine. Prema podacima izborne komisije, Lukašenko je u nedjelju dobio 80,23 posto glasova, glavna oporbena kandidatkinja Svjetlana Tihanovska dobila je 9,9 posto glasova, a ostalih troje kandidata dobilo je dva posto glasova. Odaziv na birališta bio je oko 80 posto upisanih, s time što je 41,7 posto upisanih birača glasovalo i prije nedjelje. Glasovi onih koji su se izjasnili prije mogu biti falsificirani, pa mnogi, kao i oporbena kandidatkinja Tihanovska, smatraju da je Lukašenkova pobjeda namještena te odbijaju priznati službene rezultate.

– Pet dana nitko nije nadzirao biračke kutije čime je vlasti omogućeno da manipulira glasovima – izjavio je Valerij Cepkalo, jedan od trojice oporbenih kandidata koji je napustio Bjelorusiju kako ne bi bio uhićen.

VIDEO Neredi u Bjelorusiji nakon pobjede Lukašenka na izborima

Oporba je zatražila razgovor s vladajućima o mirnoj promjeni vlasti, rekla je Tihanovska koja traži i novo prebrojavanje glasova. Novinarima je rekla da sebe smatra pobjednicom izbora te da će raditi na tome da se “ovako nešto više ne ponovi u Bjelorusiji”. Tvrdi da se ne boji uhićenja te govori da neće napustiti zemlju.

Tihanovska (37), supruga uhićenog blogera Sergeja Tihanovskog, kojega je zamijenila kao predsjednička kandidatkinja, obišla je zemlju i na mitinzima okupila mnoštvo ljudi. Na njezinu mitingu u Minsku bilo je čak 63.000 ljudi, što je broj koji u Bjelorusiji nikada nije zabilježen. Prvi puta nakon više od dva desetljeća oporba je uspjela privući veliki broj pristaša.

Oporbeni pokret privukao je ljude ne samo u Minsku nego i u ruralnim područjima države od 9,5 milijuna stanovnika. Zbog toga je, nakon što je proglašena pobjeda Lukašenka, na tisuće ljudi počelo prosvjedovati na ulicama Minska držeći kako su rezultati izbora lažirani.

Policija je odgovorila nasiljem, a mnogi ljudi završili su u bolnicama s ozljedama koje su im nanesene policijskim palicama. Snage sigurnosti postavile su i blokade oko Minska kako bi spriječile dolazak drugih prosvjednika, a nekoliko sati bio je blokiran i internet kako bi se onemogućilo dogovaranje prosvjeda preko društvenih mreža.

Vojna vozila na ulicama

Prije izbora Lukašenko je kazao da je oporbena kandidatkinja Tihanovska tako slaba da protiv nje ne treba ni poduzimati korake, ali već u nedjelju poslije podne, dakle prije zatvaranja biračkih mjesta, na ulicama Minska viđena su vojna vozila. Tihanovska se, navodno, morala sakriti kako ne bi bila uhićena.

Poljska je zatražila sastanak na vrhu Europske unije na kojem bi se razmotrila situacija u Bjelorusiji.

Bjeloruske vlasti “upotrebljavaju silu protiv svojih građana koji su tražili promijene u zemlji”, kazao je poljski premijer Mateusz Morawiecki i naglasio da bi Europa trebala podržati bjeloruski narod u potrazi za slobodom. Ruski predsjednik Vladimir Putin čestitao je Lukašenku na pobjedi na bjeloruskim izborima.