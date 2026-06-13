VIDEO Kamionom pretjecao kolonu: Pogledajte neopreznost u Novom Vinodolskom

Opasna situacija zabilježena je u petak poslijepodne u središtu Novog Vinodolskog, gdje je vozač kamiona, prema riječima svjedoka, pretjecao kolonu vozila preko pune linije. U koloni se nalazio i motociklist, a snimku neopreznog pretjecanja zabilježila je kamera u automobilu čitatelja. Kako je rekao za 24sata, vozač kamiona je prije toga vozio vrlo blizu motociklistu. Snimka je dostavljena primorsko-goranskoj policiji te događaj istražuju.

"Prije toga se toliko približio jednom motoru i vozio iza njega da sam ga morao prepustiti da ga ne pregazi. Ovom vozaču treba trajno ukinuti vozačku dozvolu jer se radi o profesionalcu.Ovdje je svjesno ugrozio život svih sudionika u prometu. Od vozača automobila, motorista pa i pješaka jer se radi o jako uskom djelu ceste gdje se greška može skupo platiti", rekao je svjedok.

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