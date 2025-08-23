VIDEO Kako im je ovo pošlo za rukom? Mladići snimljeni kako uživaju na krovu shopping centra

Na društvenim mrežama kruži snimka dvojice mladića koji su se uspjeli popeti na krov splitskog trgovačkog centra i ondje neko vrijeme boraviti neometano. Video je objavljen jučer, a iako nije poznato kada je točno snimljen, u kratkom vremenu skupio je više od stotinu tisuća pregleda. Na snimci se vidi kako se mladići nalaze na krovu centra s kojega puca pogled na grad. Uspon na krov, međutim, strogo je zabranjen zbog sigurnosnih razloga.