U SPLITU

VIDEO Kako im je ovo pošlo za rukom? Mladići snimljeni kako uživaju na krovu shopping centra

Dvojac na krovu shopping centra
Screentshoots/TikTok
VL
Autor
Večernji.hr
23.08.2025.
u 16:01

Uspon na krov je, naime, strogo zabranjen zbog sigurnosnih razloga

Na društvenim mrežama kruži snimka dvojice mladića koji su se uspjeli popeti na krov splitskog trgovačkog centra i ondje neko vrijeme boraviti neometano. Video je objavljen jučer, a iako nije poznato kada je točno snimljen, u kratkom vremenu skupio je više od stotinu tisuća pregleda. Na snimci se vidi kako se mladići nalaze na krovu centra s kojega puca pogled na grad. Uspon na krov, međutim, strogo je zabranjen zbog sigurnosnih razloga. 

@thekatsur Mall of Split 😅🤭 #jet2holidays #croatia #splits #mallofsplit #parcour ♬ Jet2 Advert - ✈️A7-BBH | MAN 🇬🇧

Ključne riječi
Split

