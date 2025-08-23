VIDEO Kako im je ovo pošlo za rukom? Mladići snimljeni kako uživaju na krovu shopping centra

Na društvenim mrežama kruži snimka dvojice mladića koji su se uspjeli popeti na krov splitskog trgovačkog centra i ondje neko vrijeme boraviti neometano. Video je objavljen jučer, a iako nije poznato kada je točno snimljen, u kratkom vremenu skupio je više od stotinu tisuća pregleda. Na snimci se vidi kako se mladići nalaze na krovu centra s kojega puca pogled na grad. Uspon na krov, međutim, strogo je zabranjen zbog sigurnosnih razloga.
@thekatsur Mall of Split 😅🤭 #jet2holidays #croatia #splits #mallofsplit #parcour ♬ Jet2 Advert - ✈️A7-BBH | MAN 🇬🇧
814 ŽRTAVA 2. SVJETSKOG RATA I PORAĆA
FOTO: Pogledajte tko je sve došao na posljednji ispraćaj i ukop žrtava iz masovne grobnice Jazovka
modna i glazbena ikona
Danas je rođendan Jelene Rozge: Evo kako se domaća pjevačica mijenjala tijekom godina
Provjerite jeste li među njima
Tri horoskopska znaka kojima će jesen promijeniti život iz korijena: Ulaze u razdoblje sreće, ljubavi i uspjeha!
morate imati na umu