VIDEO Kakav gaf: Dostavljač ostavio paket, ali zaboravio na jednu stvar

Video koji je već nekoliko dana hit na internetu prikazuje smiješan trenutak kada je Amazonov dostavljač, koji je zaboravio podignuti ručnu kočnicu, bio prisiljen trčati za svojim kombijem nakon što je počeo kliziti niz cestu.

Snimka kamere na vratima jedne kuće kojoj je nosio paket prikazuje kako dostavljač ležerno prilazi do ulaznih vrata kako bi ubacio paket kroz poštanski sandučić - dok njegov bijeli kombi polako klizi iza njega. Nakon otprilike 15 sekundi Amazonov dostavljač je shvatio što se događa i potrčao za svojim kombijem.

Srećom, dostavljač se uspio popeti u kamion prije nego što je bilo prekasno i tako mirno nastaviti svojim poslom.

Vlasnici kuće čija je kamera snimila ovaj trenutak, David i Charlotte Creagh dobro su se nasmijali kada su shvatili što se dogodilo, piše Daily Mail.

- Dobro sam se nasmijao, mislio sam da je to apsolutno smiješno, jednostavno nismo mogli vjerovati svojim očima. Moja je žena u početku mislila da je to naš susjed jer on također imaju bijelo vozilo - rekao je David Creagh.

Charlotte je bila u kući taj dan i kada je čula paket, a zatim vidjela i dostavljača kako trči - shvatila je što se događa. Muža je odmah nazvala i nakon što je došao kući, shvatili su da imaju sve snimljeno na kameri.

- Sigurnost je prioritet Amazona broj jedan. Surađivali smo s našim pružateljem usluga dostave koji je istražio slučaj i pružio obuku vozaču - kazao je glasnogovornik Amazona.