VIDEO Hrvatski topovi na ukrajinskoj bojišnici? 'Svaki dan uništavamo jedan cilj'

Informativna agencija ukrajinskog ministarstva obrane ArmiaInform objavila je prve snimke i fotografije topova M-46 kalibra 130 milimetara u akciji na bojištu u Donjeckoj oblasti. Riječ je o topovima proizvedenim u Sovjetskim savezu 50-ih godinama koje je Hrvatska koristila u Domovinskom ratu. Na Twitter profilu Ukraine Weapons Tracker navodi se kako je topove donirala Hrvatska, a objavljene su i fotografije na kojima se vide hrvatski natpisi na kutijama za streljivo.

Hrvatska je početkom ožujka poslala 20 tisuća kalašnjikova različitog podrijetla, preostalih još iz Domovinskog rata, te o poprilično velikim količinama streljiva i granata u kalibrima koje je zatražila ukrajinska strana. Bila je riječ o čak desetak milijuna raznih metaka.

Hrvatska nije službeno objavila slanje haubica Ukrajini. Proizvedene su u Sovjetskom savezu 50-ih godina, a dometi im je 27 kilometara.

Novinarka ukrajinskog ArmiaInform Ana Hudz koji je posjetila položaje topničke jedinice jedne od ukrajinskih mehaniziranih brigada u Donjeckoj oblasti svjedočila je razornoj snazi topa.

Topnici su joj ispričali kako su tijekom 19 dana borbenog rada uništili oko 17-18 ciljeva okupatora, i to ne računajući oštećenu i neutraliziranu tehniku.

"Svaki dan uništavamo jedan cilj – pomažemo pješaštvu u eliminaciji neprijateljske tehnike i ljudstva. To su topničke instalacije, minobacački proračuni, MLRS Grad, neprijateljske samohodne topničke instalacije itd. Vatrom možemo pokriti i rovove, zemunice, šumska područja", kaže zapovjednik jedinice Oleksandr.

Zapovjednik oružja Vladyslav kazao je da koristeći topničke proračune mogu uništavati i pojedinačne mete, dok pripadnici jedinice kažu da im je najviše u sjećanju ostao trenutak uništenja ruskog samohodnog topničkog oruđa 2S9 "Nona".

Na Twitter profilu Ukraine Weapons Tracker, koji prati oružje u ratu u Ukrajini, objavio je fotografije navedenog oružja te su naveli kako je riječ o hrvatskom oružju.

#Ukraine: Recently delivered Croatian 🇭🇷 M-46 130mm field guns are already used by the Ukrainian army on front-lines in #Donetsk Oblast. Along with M-46 guns the Ukrainian army received a significant amount of ammo- in these photos we can see Croatian-made OF-482M HE projectiles. pic.twitter.com/FxKwRwG6WP