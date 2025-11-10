VIDEO Cure detalji drame u BiH nakon nesreće: Gazio ljude u autom, u svemu sudjelovali otac i sin?

Nakon što se društvenim mrežama proširila uznemirujuća snimka iz naselja Trnovi kod Velike Kladuše kada su se sudarila dva vozila, što je na kraju rezultiralo fizičkim sukobom oglasila se policija. Glasnogovornik MUP-a USK-a Abdulan Keranović potvrdio je za portal Radiosarajevo.ba da su nakon incidenta uhićene dvije osobe.

"Istraga je još uvijek u tijeku. Ne možemo dati više informacija jer je riječ o maloljetnoj osobi", rekao je Keranović, aludirajući na činjenicu da je jedan od uhićenih maloljetan. Dodao je da su četiri osobe ozlijeđene u ovom incidentu. Do nesreća je došlo nakon što je automobil prešao u suprotnu traku i udario u drugi. U vozilu su se nalazile dvije osobe, koje su se nakon toga zaustavile na proširenju, a onda je izbio verbalni pa fizički sukob. Nakon što je vozač dobio udarac u tučnjavi, suvozač se vratio u automobil, sjeo za volan i i pod punim gasom pokušao da pregazi osobe s kojima se tukao.

Bljesak info javlja kako očevici tvrde da su u incidentu sudjelovali otac i sin.