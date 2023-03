Veterinarska inspekcija podigla optužni prijedlog protiv vlasnika čiji se pas bez nadzora šetao ulicama Dugo Sela

Prošlo je tri mjeseca kako je L. R. iz Dugog Sela i njezina psa Erica u večernjoj šetnji napao pas. Istrčao je iz mraka, uhvatio Erica za vrat i počeo ga gušiti. Da joj u pomoć nisu priskočili susjeda i mladić koji se u tom trenu našao u blizini, tko zna bi li sama uspjela obraniti svog psa. I tko zna kakve bi bile njezine ozljede, jer pas je napao i nju.

Svjedokinja događaja, susjeda koja je pomogla, prepoznala je i psa. Bio je to Tayson, pas koji se često sam šetao dugoselskim ulicama. O neugodnim susretima s istim psom razgovarali smo s još nekim stanovnicima Dugog Sela.

– Šetala sam se sa svojim mješancem, četvero ljudi mi je pomagalo da skinemo Taysona s njega. Ne znam kako bi se spasili da nisam ušla u automobil nepoznatog čovjeka koji nas je odvezao kući. Zvala sam i policiju, rekli su mi da vlasnik stalno plaća kazne – ispričala nam je vlasnica (podaci u redakciji). U jednoj od svojih šetnji Tayson je završio na obližnjem ranču na kojem je, osim psa vlasnice ranča, htio napasti i konja.

– Zvala sam komunalnog redara, a dok sam čekala da dođe Taysona sam morala zatvoriti u boks. Bio je izrazito agresivan kad je vidio konja – rekla nam je vlasnica.

Neugodno iskustvo imala je i I. R., kaže da je Tayson dva puta preskočio ogradu njezina dvorišta i ugrozio i njezine ljubimce i članove obitelji.

– To je izuzetno snažan i moćan pas, a ja imam ogradu uobičajene visine koju je bez problema preskočio. Prvi put sam zvala policiju, rekli su mi da se ne petljam s vlasnikom i da psa zavežem za ogradu. Drugi put sam opet zvala i policiju, a došao je i komunalni redar i vlasnik psa. Prijavila sam ga i DIRH-u, a kako mi ništa nisu odgovorili obavijestila sam i pučku pravobraniteljicu – govori nam I. R.

Nakon posljednjeg napada i L. R. je sve prijavila policiji, komunalnom redarstvu i veterinarskoj inspekciji, a potražila je i liječničku pomoć. Tražili smo odgovore nadležnih službi, iz Grada Dugog Sela odgovorili su nam tek na više puta ponovljeni upit. Komunalno redarstvo je, kažu, nakon prijava građana nekoliko puta kontaktiralo ugovorene pružatelje usluga za hvatanje pasa lutalica (ne navode i koji su to, op. a. ) na području Grada. Oni su izlazili na teren, hvatali 'predmetnog psa' te utvrdili tko je vlasnik, a on je psa preuzimao i pri tome podmirivao troškove hvatanja i utvrđivanja vlasništva.

– O navedenom su vođeni zapisnici i izdana upozorenja Komunalnog redarstva Grada Dugog Sela. S obzirom na to da se lutanje ponavljalo, Komunalno redarstvo pristupilo je utvrđivanju načina i uvjeta držanja psa kako bi moglo poduzeti daljnje radnje, sukladno zakonima i ovlastima – kažu iz Upravnog odjela za finacije i komunalno redarstvo Grada Dugog Sela. Koje su to daljnje radnje i jesu li ih poduzimali i prije 11. prosinca, kada je Tayson napao Erica i njegovu vlasnicu, nismo doznali, no dodaju da su te večeri reagirali na poziv s 112.

– U 21.38 sati primili smo poziv hitne službe vezano uz dojavu građana o napadu psa na drugog psa i osobu koja ga je šetala na križanju Sportske i Osječke ulice. O dojavi je odmah obaviješten komunalni redar koji je na mjesto događaja stigao u 22.10 sati, no nisu zatečeni niti ljudi, niti psi – stoji u odgovoru Upravnog odjela. Dodaju kako su 27. prosinca dobili obavijest o postupanju PU Dugo Selo vezano uz predmetni događaj.

– Obavijest o dosadašnjem postupanju komunalnog redarstva, utvrđeni uvjeti i način držanja životinje te obavijest PU Dugo Selo na temelju koje se može utvrditi da je riječ o opasnom psu proslijeđeni su veterinarskoj inspekciji – dodaju iz Grada.

Dva mjeseca nakon što su nam odgovorili da je u tijeku inspekcijski postupak, iz DIRH-a doznajemo i da je postupak gotov.

– Nadzorom nisu utvrđene činjenice za proglašavanje psa iz upita opasnim psom. U dokaznom postupku ovlašteni veterinar kliničkim pregledom nije utvrdio nikakve ozljede koje bi ukazivale na nemar vlasnika ili fizičko nanošenja ozljeda psu. Psi koji su zatečeni u posjedu istog vlasnika su dobrog gojnog stanja i kondicije te ne pokazuju znakove straha prema vlasniku koji bi upućivali na zlostavljanje. Po provedenom nadzoru veterinarska inspekcija podnijela je optužni prijedlog protiv vlasnika, s obzirom na to da je psa ostavio bez nadzora i tako ugrozio zdravlje i sigurnost ljudi i životinja, te zato što nije pravovremeno cijepio psa – kažu iz DIRH-a i dodaju da je Odsjeku za prostorno planiranje i komunalne djelatnosti Grada Dugo Selo dostavljen dopis u svrhu provedbe nadzora iz njihove stvarne nadležnosti.

Iako u svom odgovoru ni Grad ni veterinarska inspekcija to ne navode, doznajemo da je u istom nadzoru vlasniku naloženo da Taysonu mora napraviti boks. No, svjedoci tvrde da je Tayson i dalje na lancu, a vlasnik ga uz to povremeno nagrađuje i batinama. Oslobodi li se s lanca i krene u grad, tko će biti kriv za moguće posljedice? I hoće li krenuti sam ili će za njim i kujica koju je isti vlasnik nedavno nabavio, jer sada se ona slobodno šeće ulicom.