Veliki vodič za Thompsonov koncert: Kako stići, što ponijeti i kako preživjeti vrućinu na Hipodromu

Opskrbite se vodom, voćem i grickalicama, obavezno se namažite kremom za sunčanje, što je više moguće držite se hlada, a prema Hipodromu krenite već u jutarnjim satima. Put ćete dobrim dijelom morati obaviti pješice, a budući da će se u istom smjeru kretati i stotine tisuća drugih ljudi, mogli biste hodati sat vremena, pa i dulje. Glazbeni spektakl Marka Perkovića Thompsona u subotu održat će se na sunčan dan, živa bi se trebala popeti do 32 Celzijeva stupnja, pa je među glavnim prioritetima na koncert doći sigurno.

1.ZDRAVLJE NA PRVOME MJESTU

Nikako na put ne krećite ako se ne osjećate dobro, ponesite lijekove za kroničnu terapiju, savjetuje Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Pri ruci imajte i papirić s popisom lijekova koje uzimate. Od jakog sunca valja se zaštititi laganom odjećom, kremom za sunčanje i kapom, a djecu je važno namazati kremom s najvećim zaštitnim faktorom. Potrebno je spriječiti dehidraciju te piti negaziranu vodu i napitke bez kofeina, alkohola i šećera, a poželjno bi bilo izbjegavati alkohol. Sa sobom imajte osobni dokument.

2.ZABORAVITE AUTO

Jedini način da se na dan koncerta dođe do Hipodroma bit će pješice ili javnim prijevozom, a iz Grada su posjetitelje zamolili da potonju opciju koriste isključivo oni koji su stariji i imaju teškoće s kretanjem. Obvezno krenite dovoljno rano te računajte da će vam do odredišta trebati najmanje nekoliko sati. Oni koji u Zagreb stižu autima, slobodno mjesto za parkiranje mogu potražiti na javnim parkiralištima na širem području grada, a među najvećima su Park & Ride kod okretišta Borongaj te stadiona Maksimir, Gredelj, parkiralište s južne strane Nacionalne i sveučilišne knjižnice, sa sjeverne strane Fakulteta elektrotehnike i računarstva (raskrižje Bednjanske i Unske ulice) te kod Trga Francuske Republike. Autobusi s posjetiteljima bit će parkirani u blizini Hipodroma, a lokacije će biti poznate vozačima. Stranim državljanima preporučuje se da se prije dolaska informiraju kod svojih veleposlanstava o boravku u Hrvatskoj i dostupnosti konzularne pomoći. Turistima su na raspolaganju centri za posjetitelje Turističke zajednice grada Zagreba, čije je radno vrijeme za vikend produljeno, pa će ured na Trgu bana Jelačića raditi od 9 do 20, a onaj na aerodromu od 7 do 22 sata. Što se tiče avioprijevoza, očekuje se oko 18.000 putnika, pa će prioritetni smjer kretanja prema aerodromu i natrag biti Domovinski most i Radnička cesta.

3. PROMETNA REGULACIJA

Zatvaranje prometnica počet će u petak u kasnim večernjima satima te će se provoditi u fazama, a svi detalji te karte dostupni su na stranici regulacije.zagreb.hr. Od petka do nedjelje ujutro za promet će biti zatvoreni Kajzerica, Središće i Zapruđe, a to uključuje i dio Avenije Većeslava Holjevca, kao i Most slobode. Tijekom subote zatvorit će se i Avenija Dubrovnik, Ulica Savezne Republike Njemačke i ostatak Holjevčeve. Ako se ukaže potreba, zatvorit će se i Jadranski te Most mladosti, kao i Držićeva te dio Savske ceste. Stanarima koji žive u kvartovima koji će se zatvoriti preporučuje se da ne napuštaju domove autima te da ne planiraju izlaske ako to nije nužno. Prometne blokade počet će se postupno uklanjati nakon koncerta te bi se stanje trebalo normalizirati tijekom jutarnjih sati nedjelje. Očekuje se opterećenje drugih mostova preko Save pa oni koji se tih dana moraju kretati metropolom trebaju imati na umu da će svagdje biti gužve. Otežan promet, vjerojatno i višesatne kolone, očekuju se i na svim autocestama u smjeru Zagreba. Na naplatnim kućicama bit će policija koja će dijeliti bočice s vodom.

4. ZET, VLAKOVI, AUTOBUSI

Javni gradski prijevoz obustavljat će se u fazama. Tijekom I. faze, koja traje od subote do nedjelje ujutro, ukida se tramvajski promet Vukovarskom između Savske ceste i Držićeve. Linije 5 i 13 vozit će obilazno, preko Trga žrtava fašizma i Glavnog kolodvora. Zatvara se autobusni terminal na željezničkom kolodvoru, pa će linije 218, 220, 221, 234, 242, i 243 biti obustavljene, a linije 166, 229, 241, 268, 310, 311 i 313 vozit će do stajališta u Središću. Uvodi se, pak, izvanredna autobusna linija Rotor Zapruđe – Podbrežje. Druga faza trebala bi trajati od subote oko podneva, kad će se obustaviti tramvajski promet po Aveniji Dubrovnik. Pokaže li se potreba za zatvaranjem Jadranskog mosta i Jadranske avenije te Savske i Selske, zatvorit će se i tramvajski terminal Savski most te će linije 4, 5, 7, 14 i 17 morati voziti preusmjereno. Detalji su dostupni na webu ZET-a, a na našem portalu možete pogledati i razgovor za Večernji TV s glasnogovornikom ZET-a Domagojem Zebom i pročelnikom Ureda za promet Androm Pavunom.

Vodstvo Autobusnog kolodvora upozorilo je na moguća značajnija kašnjenja autobusnih linija, a uz redovne vlakove HŽ će u subotu i nedjelju uvesti dodatne vlakove za posjetitelje koncerta, koji će, osim danju, voziti i tijekom cijele noći. Riječ je o linijama za Zabok, Koprivnicu, Vrbovec, Ogulin, Sisak, Ivanić-Grad i Dugo Selo, odnosno Savski Marof i Harmicu. Autobusna linija Pleso prijevoza prema Međunarodnoj zračnoj luci Zagreb prometovat će privremeno izmijenjenom trasom u razdoblju od petka do ponedjeljka, kažu u Turističkoj zajednici grada Zagreba.

5.SKINITE MPT APLIKACIJU

Na aplikaciji za posjetitelje u stvarnom vremenu bit će objavljene sve izmjene u javnom i cestovnom prijevozu. Aplikacija nudi i mogućnost navigacije do Hipodroma, kao i rad u "offline" modusu. Nakon što ste skinuli aplikaciju i registrirali se, na karti će se prikazati vaša lokacija i upute na koji ulaz morate ući. Ako ste je skenirali, na aplikaciji se nalazi i vaša ulaznica. Sustav je prilagođen pješacima te se ne preporučuje za druge vrste transporta. U slučaju da imate samo digitalnu ulaznicu, a ispraznio vam se mobitel, obratite se infopunktu i predočite osobni dokument. Na lokaciji će biti dostupni i punktovi za punjenje mobitela.

6.ULAZAK U KONCERTNU ZONU

Ulazak u sam Hipodrom neće biti moguć prije popodnevnih sati, no tzv. sterilne zone u okolici objekta posjetitelje će početi puštati od 10 sati. Potrebno je, naravno, imati ulaznicu. Ondje će za okrepu bit će postavljeni štandovi s hranom i pićem, a plaćanje je moguće isključivo karticama. Na pojedinim mjestima smjestit će se i fan shopovi. Ukupno su četiri zone. Najveća je na Bundeku, još jedna je na šljunčanom parkiralištu s istočne strane Velesajma. Preostale dvije su na suprotnoj, zapadnoj strani Hipodroma, a one su rezervirane za VIP i Fan pit posjetitelje te one koji imaju ulaznice za tribine. Tijekom popodnevnih sati publika će postupno početi prelaziti iz sterilnih zona u gledalište. Četiri su glavna ulaza – Bundek, parkiralište Velesajam te Kajzerica 1 i 2. Aplikacija će posjetitelje navoditi pješačkom rutom prema ispravnom ulazu. Poseban ulaz omogućen je za osobe s invaliditetom, a bit će na Kajzerici. Prije ulaska obavit će se detaljan sigurnosni pregled. Na koncert je zabranjeno unijeti obilježja i predmete koji pozivaju na nesnošljivost, rasizam ili ekstremističke ideologije, pirotehnička sredstva, oružje, velike torbe i koplja za zastave. Voda će biti dozvoljena u dogovoru s organizatorom.

7.SEKTORI, FAN ZONE I KAMERE

Kao što je već poznato, gledalište je podijeljeno na sektore u obliku tzv. riblje kosti. Duž sredine Hipodroma pruža se devet metara širok koridor koji će služiti za prijevoz hitnih službi. Ostatak će biti odijeljen čvrstim ogradama između kojih može stati oko 11.000 ljudi. Kretanje između sektora neće biti moguće. Osim oko 5000 zaštitara, koji će nadzirati red i mir, na terenu će biti postavljene i kamere povezane sa softverom koji broji ljude u svakom sektoru. Sjeverna i južna VIP zona imaju po 9000 mjesta, a izvedene su kaskadno, s povišenim platformama i stolovima za po šest osoba, pa će svi gosti glazbeni spektakl moći dobro vidjeti. Ulazi za posjetitelje s VIP i Fan pit ulaznicama nalaze se na Kajzerici 1 i 2.

8.HRANA, PIĆE, WC-I, INTERNET

Na koncertu nitko ne bi trebao ostati gladan i žedan. Pristup pitkoj vodi za ovih ljetnih dana izuzetno je važan, a organizatori su osigurali 2,5 milijuna bočica vode. Hidranti oko Hipodroma prenamijenit će se u slavine za pitku vodu, a u blizini će biti i cisterne. Po cijelom području razmjestit će se više od 2000 plavih "toi-toi" WC-a. Što se tiče interneta, postavljeni su pojačivači signala, no vrlo je vjerojatno da bi moglo biti smetnji. Preporučuje se zato strancima da karte područja oko Hipodroma skinu na mobitel kako bi im mogli pristupiti i u slučaju da ostanu bez interneta. U Ministarstvu unutarnjih poslova jučer su posjetitelje zamolili da što manje snimaju i šalju poruke kako ne bi zagušili promet te da bi svi mogli nazvati pomoć ako im zatreba.

9.TIMOVI HITNE POMOĆI I BOLNICA

Angažirano je gotovo 200 djelatnika hitne medicinske službe iz 14 županijskih zavoda, a rasporedit će se u 26 fiksnih timova stacioniranih na vidljivim punktovima, dok će 17 timova biti u vozilima te deset timova uz Centar za hitne medicinske intervencije, odnosno improviziranu bolnicu u blizini Hipodroma, gdje će biti postavljeno 400 ležajeva. Dodatna četiri tima bit će spremna za slučajeve prijevoza u bolnice. Helikopter MUP-a, opremljen medicinskom opremom i timom, bit će spreman za eventualni prijevoz do Kliničke bolnice Dubrava. Istovremeno će na području Zagreba hitna pomoć biti pojačana s deset dodatnih timova pa će tog dana u pripravnosti biti 27 timova Zavoda za hitnu medicinu grada Zagreba. Raspored publike u sektorima Hipodroma napravljen je tako da će između svakog od njih biti najmanje jedan hitni tim. To znači da će svatko kome pozli do najbližeg liječnika u svakom trenutku biti udaljen najmanje 40 metara. U posebnom režimu rada bit će 12 gradskih bolnica.

10.ODRŽAVANJE JAVNOG REDA

Kako bi sve prošlo u najboljem redu na Hipodromu i u njegovoj okolici, na terenu će se rasporediti i pripadnici policije. Informacije o provedenim mjerama jučer je pružio Damir Barić, zamjenik glavnog ravnatelja policije za opću sigurnost. U pripremi za ovaj događaj sudjelovalo je više od 6500 pripadnika policije. Oni koji trebaju pomoć ne trebaju zvati 112, poručio je, jer će sve dostupne službe biti na terenu i u blizini. Kako bi sve hitne službe reagirale na vrijeme u slučaju nužde, kroz grad će se uvesti koridori intervencijskih snaga, prije svega na rutama kojima će prolaziti pješaci na putu prema Hipodromu. Na terenu će biti i oko 70 vatrogasaca, na Bundeku i uz Savu bit će angažirani i spasioci i ronioci. Događaj će se i snimati. Kako se ne bi stvorile velike gužve odmah nakon koncerta, policija također potiče posjetitelje da ostanu i na zabavnom programu. – Ukupno će biti angažirana 4993 pripadnika zaštitarske službe koju je angažirao organizator – rekao je Barić. Postoje i evakuacijski koridori.

11.ŠTO NAKON KONCERTA

S obzirom na golem broj ljudi na jednome mjestu, nemojte očekivati da ćete prostor moći napustiti odmah. Velika je vjerojatnost da ćete se prema domu moći zaputiti tek nakon nekoliko sati, a organizatori su najavili i zabavni program poslije koncerta. Promet će i dalje biti zatvoren, što znači da će i odlazak s Hipodroma biti pješice. Vozačima koji se vraćaju kući daleko od Zagreba HAK preporučuje da ne planiraju put odmah tu noć ako to mogu izbjeći. HŽ te ZET osigurali su i noćne linije.