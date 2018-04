Veliki uspjeh Zagrepčanke – Iva Rukalj među najboljim odvjetnicima u New Yorku

Kada vas u konkurenciji od oko 60 tisuća odvjetnika u New Yorku proglase za “rising star” (nadolazeću zvijezdu), a uz to i niste američki državljanin, onda je to neprocjenjiv uspjeh.

Postigla ga je 40-godišnja zagrebačka odvjetnica Iva Rukelj, specijalizirana za intelektualno pravo, koju je za izvrsnost u odvjetničkoj praksi na svoju listu uvrstio New York Metro Rising Star, portal magazina Super Lawyers. Tako se ova Zagrepčanka našla među dva posto najboljih newyorških odvjetnika, a plaketa će joj biti uručena na jesen, kada će njezino ime biti objavljeno i u posebnom prilogu nedjeljnog New York Timesa, koji čita više od milijun ljudi.

Pola stipendije i kredit

– Ugodno me iznenadio mail organizatora te dodjele, a poklopio se s petom godišnjicom mog boravka u New Yorku. Nije mi samo velika čast biti među najboljima nego mi je to i vjetar u leđa za buduće projekte, to više što bih htjela svoje znanje i iskustvo prenijeti na neke mlade generacije, ponajviše u rodnom Zagrebu – otkrila je Iva Rukelj, koja često kao gost-profesor predaje studentima na Cardozo školi prava Sveučilišta Yeshiva. Ona je bila stipendist tog, među vodećim američkim pravnim fakultetima, a tamo je i magistrirala. Još je tijekom studija bila je asistentica profesorima, a nakon položenog pravosudnog ispita za državu New York, zaposlila se u odvjetničkoj tvrtki Samuels Law fokusiravši se na intelektualno vlasništvo.

– Ta me grana prava zanima još od diplome Pravnog fakulteta u Zagrebu, kada sam se zaposlila u Hrvatskom telekomu, a zatim i u jednoj marketinškoj tvrtki. Tada je intelektualno vlasništvo kod nas još bilo u povojima, a ja sam se željela usavršiti i steći međunarodnu diplomu. I tako sam nakon molbi za poslijediplomski studij na šest fakulteta dobila pola stipendije za Cardozo školu, a za ostatak sam dignula kredit i preselila se u New York – kaže odvjetnica, koja je od malih nogu bila borac za pravdu, kada je mirila “zaraćene strane” po školskim hodnicima. Njezini roditelji, Branka i Ivan, kao i brat Slaven, podržali su je u svemu: od mladenačke zaluđenosti plesom, honorarnog posla turističkog vodiča tijekom srednje škole, sve do upisa na pravo. Nije im, naravno bilo svejedno što se Iva odlučila za odlazak u SAD, ali jako su ponosni na njezin uspjeh. Ona se planirala vratiti u Zagreb nakon magisterija, ali kaže: Planovi postoje da bi se mijenjali.

– Zaljubila sam se u New York, dobila priliku da odradim praksu u jednom uredu, a potom i ponudu za posao. Bilo je to ostvarenje dječjeg sna, kada sam uživala u američkim TV serijama iz sudnica. Sada sam ja ta odvjetnica koja se bori za klijenta pred američkim sucem – otkriva Iva Rukelj.

Njezin ured smješten je u neboderu na prestižnoj Park Aveniji s pogledom na Empire State Building, a njezin je odvjetnički tim nedavno postao dio velikog nacionalnog odvjetničkog ureda Scarinci&Hollenbeck, s klijentima diljem Amerike.

Ples i joga u slobodno vrijeme

– Ono što najviše volim, to su dinamičnost i kreativnost jer imam klijente u raznim industrijama, od modne branše ili proizvođača igračaka iz Azije sve do mladih poduzetnika sa startupovima. Voljela bih više surađivati s Hrvatskom, ali i s drugim članicama EU jer imam europsku i američku diploma – govori Iva, koja u slobodno vrijeme odlazi na satove plesa i joge. Često vikendima odlazi na planinarenje ili na izlete u okolicu New Yorka, a u gradu uživa u bogatoj kulturnoj ponudi.