Veliki strateški projekt: U luksuzni Gospodarski centar uloženo čak 71,6 milijuna kuna

Vrijedan je 71,6 milijuna kuna, gradio se tek 20 mjeseci i pružit će potpuno novu perspektivu sajmovanja na istoku Hrvatske. Gospodarski centar Osječko-baranjske županije otvoren je danas u Osijeku, a već se ondje nalaze i prvi izlagači, konkretno njih 170 iz zemlje i inozemstva, čime je otvoren i Proljetni sajam. Svoje proizvode izložili su na više od 2500 metara četvornih zatvorenog i 8000 kvadrata otvorenog izložbenog prostora.

Gospodarski centar jedan je od najvažnijih strateških projekata Osječko-baranjske županije, istaknuto je, a osigurat će novu poslovnu infrastrukturu i prostore za gospodarske manifestacije, sajmove i kongresna događanja, čime će znatno unaprijediti poduzetničku klimu te povećati gospodarsku vidljivost Županije, ali i cijele regije. Investicija od 9,5 milijuna eura financirana je sredstvima Osječko-baranjske županije, Europske unije i Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, a Centar je sagrađen u partnerstvu s Gradom Osijekom.

Početak velikog kompleksa

Riječ je, zapravo, o prvoj zgradi i početku velikog kompleksa, a uslijedit će gradnja poslovnog tornja i velikih izložbenih hala. – Nakon Regionalnog distribucijskog centra Osječko-baranjske županije za voće i povrće koji smo otvorili u veljači, Gospodarskim centrom zaokružujemo potporu poljoprivredi i gospodarstvu, a nastavljamo i s pripremom brojnih drugih projekata. Cilj nam je osnažiti gospodarsku aktivnost kao preduvjet otvaranja novih radnih mjesta i poboljšanja životnih uvjeta stanovnika istoka Hrvatske te povratka mladih obitelji – poručio je osječko-baranjski župan Ivan Anušić.

– U Osječko-baranjskoj županiji nikada nije bio veći broj zaposlenih, nikada manja nezaposlenost, nikada više investicija, nikada veći BDP po stanovniku, nikada veći izvoz. Ipak to govori da smo se pomaknuli s mrtve točke i tereta koji je Slavonija nosila, one sintagme kako je Slavonija propala i prazna. Ne želim to dopustiti, a ne dopušta to ni Vlada RH – dodao je Anušić. Riječi hvale nije štedio ni premijer Andrej Plenković, a spomenuo je i bivšu ministricu Natašu Tramišak, Osječanku koju je, sjećamo se, smijenio bez detaljnog objašnjenja.

Strane investicije

– Gospodarski centar OBŽ-a prava je greenfield investicija koja je pokazala sjajnu suradnju Grada, Županije, Vlade RH i Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU u vrijeme ministrice Tramišak i ministra Erlića. Predstoji nam privući dodatne domaće i strane investicije koje će osigurati nova radna mjesta za mlade obitelji – rekao je Plenković.

Povijest sajmovanja u Osijeku seže još iz doba rimske Murse, a prvi moderni sajam održan je 1926. godine. – Gotovo stotinu godina poslije svjedočimo Gospodarskom centru koji će biti vjetar u leđa svim gospodarskim aktivnostima na našem području – podcrtao je, pak, osječki gradonačelnik Ivan Radić. Grad Osijek je, inače, darovao Županiji zemljište na kojemu je izgrađen GC, a vrijedno je 25 milijuna kuna.

VIDEO: Zoran Milanović: To "lažeš" je došlo sa AP-om