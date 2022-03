Veliki požar na neboderu u Londonu

Veliki požar izbio je na neboderu sa stanovima i uredima u istočnom Londonu, prenosi BBC u ponedjeljak.

Više od 125 vatrogasaca i dvadeset vatrogasnih vozila bori se s vatrom u Whitechapel High Streetu, blizu podzemne stanice Aldgate East, u financijskom središtu grada.

