Velika promjena vremena za Božić, Vakula: Bit će upozorenja na opasnije meteorološke pojave

Na Badnjak će diljem Hrvatske biti iznadprosječno toplo, u mnogim krajevima toplije nego danas. Tijekom dana bit će vjetrovitije i oblačnije uz sve češću kišu.

Upozorenja na opasnije meteorološke pojave bit će tijekom Badnje noći te posebice Božića i blagdana sv. Stjepana - i to ne samo zbog kiše, nego i zbog vjetra, osobito bure na sjevernom Jadranu, kasnije i južnije. U gorju i zbog snijega koji će se zadržavati na tlu, piše za HRT Zoran Vakula.

Češćih lepršanja pahulja može biti i u nekim nizinama sjeverne Hrvatske i u unutrašnjosti Istre te gotovo sigurno u subotu u unutrašnjosti Dalmacije, uz mjestimično stvaranje tanjeg snježnog pokrivača.

U nedjelju će u većini krajeva oborine prestati te će doći do barem djelomičnog razvedravanja te slabljenja bure. Zbog jačanja južine i pada tlaka do ponedjeljka, neće biti lako onima koji teško podnose promjene vremena.

Tomislav Kozarić, dipl. ing. iz DHMZ-a, prognozirao je kako će u četvrtak na istoku biti oblačnije nego u srijedu te će puhati većinom umjeren jugozapadnjak. U središnjoj će Hrvatskoj biti umjereno do pretežno oblačno, razmjerno vjetrovito i također toplije nego uobičajeno za doba godine. Iako malo kiše može pasti već poslijepodne, glavnina će biti na Badnju večer i u božićnoj noći. Puhat će umjeren do jak jugozapadnjak.

U gorskim će predjelima i na sjevernom Jadranu vrijeme će biti najnepovoljnije. Bit će pretežno oblačno uz povremenu kišu, osobito u drugom dijelu dana. Oborina će biti na širem riječkom području i u Gorskome kotaru lokalno biti i obilnija. U Dalmaciji će sutra biti umjereno do pretežno oblačno, ponegdje uz malo kiše, većinom u unutrašnjosti. Puhat će umjereno, prema otvorenom srednjeg Jadrana do jako jugo uz umjereno valovito more. Badnjak će na jugu Hrvatske također biti umjereno i pretežno oblačan uz mjestimičnu slabu kišu te umjereno jugo.

Na Božić će u unutrašnjosti povremeno biti kiša, ali i okretanje vjetra na sjeveroistočni, uz postupni pad temperature zraka. Pritom će u gorju kiša prijeći u susnježicu i snijeg, uz stvaranje snježnog pokrivača. U subotu snijeg još osobito u Lici, a uz kišu bit će ga i u unutrašnjosti Dalmacije i Slavoniji, dok se na sjeverozapadu očekuje smanjenje naoblake. U nedjelju prestanak vjetra i razvedravanje te ujutro prilično hladno, pogotovo u gorju.

Na Jadranu će u iduća dva dana prevladavati oblačno i povremeno s kišom, na sam Božić moguće i grmljavinom te mjestimice obilnijim pljuskovima. Umjereno do jako jugo i jugozapadnjak okrenut će na jaku, podno Velebita i olujnu buru, uz zahladnjenje. Pritom su na blagdan sv. Stjepana snježne pahulje moguće gdjegod i na obali. U nedjelju razvedravanje i slabljenje bure, prognozirao je Tomislav Kozarić.

