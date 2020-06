“Velika koalicija dobra za Irsku, no dio Hrvata svejedno ide na burzu”

Iako su parlamentarni izbori održani još 8. veljače, dakle prije gotovo pet mjeseci, tek je jučer sklopljena nova irska vlada, i to prvi put u povijesti velika koalicija između dviju glavnih stranaka desnog centra, Fine Gael i Fianna Fáil, te Zelenih. Prema dogovoru, za premijera je jučer u parlamentu izabran dosadašnji lider oporbe Micheál Martin, a nakon prosinca 2022. na to će mjesto opet doći dosadašnji predsjednik vlade Leo Varadkar. Fine Gael i Fianna Fáil stranke su establišmenta koje naizmjenično vladaju praktički cijelo stoljeće, a dosad su si međusobno znale davati podršku manjinskoj vladi, ali prvi put ulaze u koaliciju zbog odličnih rezultata koje je na izborima u veljači osvojila radikalno lijeva i nacionalistička stranka Sinn Féin, koja je pojedinačno dobila najveći broj glasova. Zbog nadolazeće duboke ekonomske krize uzrokovane pandemijom koronavirusa za zemlju je indikativno da je nastavila kretati se putem oprobanih politika establišmenta, dok je Sinn Féin ponovno ostao bez vlasti. To će utjecati i na veliku hrvatsku zajednicu koja živi u toj zemlji.

Sretan i Boris Johnson

Sve tri spomenute stranke koje ulaze u koaliciju, Fine Gael, Fianna Fáil i Zeleni, u petak su potvrdile glasovanjem svojih članova da se slažu s ulaskom u vladu. Dogovor stranaka nekoliko je puta bio odgođen zbog pandemije.

Novi premijer zemlje Martin nazvao je sastavljanje vlade “trenutkom prilike i nade”, a podršku je vladi dao i Boris Johnson, premijer Ujedinjenog Kraljevstva, najvažnijega ekonomskog partnera Dublina. Njegova je vlada, nije tajna, sretnija ako u Dublinu ima pacifističke centriste kao partnere nego Sinn Féin iako valja reći da se ta nekada militaristička stranka i političko krilo IRA-e, i u retorici i po postupcima, donekle primaknula centru.

Irska središnja banka, piše Bloomberg, procjenjuje da će gospodarstvo zemlje pasti osam posto, a da će jedan od glavnih ciljeva vlade biti smanjiti nestašicu stanova na tržištu (i posljedično neobično visokih stanarina) te se boriti protiv krize beskućništva u zemlji. Upravo je na ovim temama, naglašavali su analitičari u predizbornoj kampanji, narasla popularnost Sinn Féina, koji ipak odlazi u oporbu.

Prilika za Hrvatsku

Ekonomski analitičar Damir Novotny smatra da je za stabilnost Irske dobro što su glavne stranke odlučile sklopiti veliku koaliciju te ga to podsjeća na slične ishode u Njemačkoj i Austriji, ali naglašava da će Irska ipak morati promijeniti svoj model ekonomskog razvoja.

– Mislim da će gospodarstvo pasti desetak posto, a u Irskoj su zbog brzoga ekonomskog razvoja troškovi života toliko porasli da su oni danas viši od onih u UK – govori nam Novotny.

Brojni Hrvati, nastavlja on, koji rade u Irskoj zaposleni su uglavnom na radnim mjestima koja nisu visoko plaćena i ne zahtijevaju visoko obrazovanje.

– To su uslužni sektor, niže pozicije u IT-u... Kako će se smanjivati potražnja za tim uslugama zbog krize, a radno je zakonodavstvo fleksibilno, poslodavci će neke od tih ljudi otpustiti te će doći do rasta nezaposlenosti – smatra Novotny.

Zasad se građani Hrvatske nisu vraćali iz Irske zbog vladine pomoći očuvanju radnih mjesta, govori nam ovaj ekonomist, ali državni intervencionizam ne može trajati zauvijek. To je za hrvatske političare velika prilika jer nama nedostaje ljudskog potencijala te bi Vlada morala moći iskoristiti taj povratak ljudi. Što se tiče velike koalicije u Hrvatskoj, Novotny je ne očekuje zbog osobnih animoziteta kojih, kako vidimo, u Irskoj nema.