Velika eksplozija u trgovačkom centru na Floridi, više osoba ozlijeđeno

U eksploziji plina u mjestu Plantation na Floridi ranjeno je više ljudi, objavili su vatrogasci dok su mediji prenijeli da je do eksplozije došlo u trgovačkom centru te prikazali snimke zgrade bez prozora i krš na obližnjoj cesti i parkiralištima.

"Eksplozija plina...više pacijenata", tvitali su vatrogasci iz Plantationa, mjesta oko pedeset kilometara sjeverno od Miamija.

Po lokalnoj mreži WPLG, do eksplozije je došlo u trgovačkom centru, a teško je oštećena teretana.

Ista mreža objavila je da je ozlijeđeno dvadeset osoba, od kojih dvije teže.

Horrible news for our peaceful town in Plantation https://t.co/GI0fiMi6KB

Velik dio trgovčkog centra značajno je oštećen, prozori su razbijeni, a posvuda se mogu vidjeti ostaci građevinskog materijala koji je prema navodima očevidaca letio i sto metara daleko.

#Plantation : Local emergency services are calling the explosion in Plantation a gas explosion with "multiple patients." pic.twitter.com/wwTifFBWIm

We live about 1000 feet from where the Plantation explosion happened. Prayers for those who were close. pic.twitter.com/ev8GId9QKc