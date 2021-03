Velika borba u Osijeku: Petorica u utrci za gradonačelnika, evo tko zasad ima najveće šanse

Na svim dosadašnjim lokalnim izborima HDZ je ostvarivao prevlast u broju osvojenih jedinica, no stranci su uvijek problem predstavljali veliki gradovi. U mandatu na izmaku vlast drže jedino u Splitu, no s obzirom na tešku koaliciju sa strankom Željka Keruma, ne bi bilo preveliko iznenađenje da HDZ izgubi vlast u tom gradu. A s obzirom na to da su im šanse slabašne i u Zagrebu i Rijeci, sve su oči uperene u Osijek.

Dugogodišnji gradonačelnik Ivica Vrkić na ovim se izborima neće kandidirati, a već zbog te činjenice porasle su i šanse i apetiti svih političkih opcija u gradu iako se to na prvu ruku ne bi reklo po broju kandidata, kojih je zasad svega pet. HDZov kandidat za gradonačelnika tamo je Ivan Radić, koji je na čelu osječkog HDZ-a u posljednjih nekoliko godina. Stranka se u tom razdoblju uspjela izvući iz identitetske krize u koju je bila zapala sudjelovanjem u ideološki nespojivoj koaliciji oko Vrkića, koja je u jednom času pokrivala gotovo cijeli politički spektar, od SDP-a i HNS-a, preko HDZ-a, do pravaških opcija. Radićevu prednost u HDZ-u vide upravo u činjenici da nikada nije sudjelovao u toj vrsti trgovine, zbog čega biračima može ponuditi radikalnu promjenu u gradskoj politici.

Glasa se protiv, a ne za

Da Radić ima veliku šansu ući u drugi krug s najvećom potporom birača, potvrđuju i posljednja istraživanja raspoloženja birača. Prema jučer objavljenoj anketi agencije Masmi, rađenoj za N1, Radić zasad uživa potporu 32,4 posto ispitanika, a drugoplasirani SDP-ov Goran Kušec za njim zaostaje za čak 10 postotnih bodova.

Radić bi se, međutim, u drugom izbornom krugu mogao susresti s onim što bi HDZ moglo mučiti i u mnogim drugim sredinama, potencijalnim “antihadezeovskim blokom”. Da je takav blok moguć, u drugim opcijama i ne kriju. U SDP-u su uvjereni da bi njihov kandidat u drugom krugu imao znatno veće šanse od HDZova, i to zato što u Osijeku, kažu, HDZ nikada nije dobro prolazio, a Radić se nije uspio dovoljno odmaknuti od svoje stranke.

– Kod nas u Osijeku često se glasa protiv, ne za. I uvijek su Osječanima te neke alternativne vlasti bile zanimljive. Dakle, gledalo se da to ne bude ni netko iz HDZ-a ni iz SDP-a. Što je zanimljivo jer u svim drugim gradovima koji su stradali u ratu HDZ je uvijek dobro prolazio. Osijek je uglavnom birao liberale, tražio nekoga s građanskim štihom – kaže naš izvor iz osječkog SDP-a.

To je i razlog zbog kojeg drži da Kušec može dobiti izbore ako uđe u drugi krug jer, kaže naš izvor, on ima širinu, zna ga jako puno ljudi iz raznih priča, što preko sporta, što preko znanosti, što preko kulinijada, što preko kulture. Nije, kažu u SDP-u, klasični političar, ne šalje klasične političke priče i ne daje „prazna“ obećanja. Ali za pobjedu u tom slučaju, dodaju, vjerojatno će morati doći i do saveza svih koji su protiv HDZ-a, što bi značilo da će uz njega morati stati i većina ostalih kandidata s pričom da je to jedini način da se spriječi da grad padne u ruke HDZ-u.

To bi pretpostavljalo i opciju da se SDP dogovori s Vladimirom Šišljagićem, što u ovom trenutku ni u vrhu SDP-a, kao opciju, ne odbacuju. Ni u varijanti da u drugi krug uđe Kušec pa da se prihvati Šišljagićeva potpora ni u varijanti da u drugi krug uđe Šišljagić pa da SDP stane uz njega.

– Kada prođe prvi krug izbora i kada se vidi kakvo je stanje i između koga se bira, sve je moguće – stav je koji se može čuti na Iblerovu trgu, što ne čudi s obzirom na to da bi to mogao biti jedini način da SDP ostane na vlasti u Osijeku, koju su mu čak 13 godina osiguravale raznorazne koalicije i kombinacije, od Zlatka Kramarića do Ivice Vrkića.

No, SDP-u to može biti i otegotna okolnost s obzirom na to da bi HDZ na vlasti u Osijeku ipak bio novina. U ovoj stranci su, međutim, uvjereni da će im na izborima pomoći slika koju Osječani imaju o HDZ-u, ne na lokalnoj, nego na nacionalnoj razini.

Važna i osobna priča

– Mislim da Osječani, kada govorimo o HDZ-u, ipak gledaju HDZ na nacionalnoj razini i da će to biti presudno i na dan izbora – uvjereni su u SDP-u.

Iz toga pak proizlazi da bi Radić, želi li doista uspjeti na ovim izborima, morao snažnije graditi osobnu priču kako bi ga birači prepoznali neovisno o stranci iz koje dolazi. Toga su, dakako, svjesni i u Radićevu krugu, kao i na lokalnoj razini stranke pa se može očekivati da će ovaj kandidat u nastavku kampanje u prvi plan isticati sebe i vlastitu viziju razvoja grada. Tek nakon toga ide stranačka pripadnost, i to prije svega isticanjem kontrasta između, kažu, uspješne HDZ-ove politike na razini Osječko-baranjske županije i promašene politike koju su provodile dosadašnje vlasti u Osijeku.

