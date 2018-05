Veleposlanstvo  u Jeruzalemu zapalilo Gazu – 55 mrtvih, više od 2400 ranjenih

Jučerašnje otvaranje američkog veleposlanstva u Jeruzalemu na 70. obljetnicu proglašenja države Izrael izazvalo je pokolj Palestinaca u pojasu Gaze. Naime, izraelska vojska ubila je najmanje 55 i ranila više od 2400 Palestinaca tijekom prosvjeda u pojasu Gaze.

Protivnici Trumpove odluke o preseljenju veleposlanstva iz Tel Aviva u Jeruzalem upozoravali su da bi ona mogla izazvati nove eskalacije sukoba na Bliskom istoku, a Trump je ujutro, čim se probudio, na Twitteru napisao: “Kako je danas krasan i velik dan za Izrael”.

“Otvorena vrata pakla”

Dok Trump i njegova administracija i dalje tvrde da će ovaj potez dovesti do veće stabilnosti u regiji, pa čak i konačnog mira, analitičari strahuju da će se dogoditi upravo suprotno vjerujući da je mir na Bliskom istoku pokopan preseljenjem američkog veleposlanstva u Jeruzalem, a sve to biti povod za nove terorističke napade i buđenje islamskog radikalizma.

Vođa Al Qa’ide Aiman Zawahri pozvao je svoje pristaše da pod svaku cijenu brane “sveti grad Jeruzalem”, što se smatra pozivom na terorističke napade diljem svijeta. S druge strane, iako se te prijetnje još nisu ostvarile, islamistička organizacija Hamas, koja je na vlasti u pojasu Gaze, još je u prosincu poručila Trumpu da je “otvorio vrata pakla”.

Međutim, mnogo je alarmantnije za Washington to što je golem dio međunarodne zajednice ili glasao protiv Trumpove odluke ili ostao suzdržan u Glavnoj skupštini UN-a.

Glavna kritika koju Palestinci, ali i mnogi drugi diljem svijeta, upućuju Washingtonu jest ta da se ovime odrekao svoje deklarativne uloge poštenog i neutralnog posrednika u višedesetljetnom teritorijalnom sporu između Izraelaca i Palestinaca. SAD je, drugim riječima, s Trumpom čvrsto stao na stranu Izraela prihvaćajući njegovo svojatanje cijelog Jeruzalema kao “nedjeljive i vječne” prijestolnice židovske države, čime je neutralno rješenje o Jeruzalemu kao zajedničkoj prijestolnici Palestinaca i Izraelaca praktički skinuto sa stola.

Da situacija ide prema eskalaciji, vjeruje i Bruce Riedel, bivši časnik CIA-e koji sada upravlja Obavještajnim projektom na Institutu Brookings. On smatra da je, uz tenzije između Irana i Izraela u Siriji, predsjednik Trump sada na “nekoliko dana od bacanja u vatru još jedne bačve benzina preseljenjem veleposlanstva u Jeruzalem”, što je “vrlo opasno” i moglo bi destabilizirati cijeli Bliski istok. Uz američkog veleposlanika u Izraelu Davida Friedmana, koji je predsjedao ceremonijom posvete veleposlanstva, bio je zamjenik državnog tajnika John Sullivan, ministar financija Steven Mnuchin, Trumpova kći Ivanka i zet i visoki savjetnik Jared Kushner...

Bojkot moćnika

Većina zemalja članica EU, među kojima i Hrvatska, ali i Rusija, bojkotirala je ceremoniju otvaranja. Samo četiri zemlje članice EU, Austrija, Češka, Mađarska i Rumunjska, sudjelovale su na svečanosti. Tu su se našle i Srbija i Makedonija. Međutim, nije iznenadila prisutnost predstavnika Češke, Mađarske i Rumunjske, zemalja koje su nedavno blokirale usvajanje europske deklaracije u kojoj se kritiziralo preseljenje američkog veleposlanstva u Jeruzalem. Gvatemalski predsjednik Jimmy Morales rekao je da će njegova zemlja također otvoriti veleposlanstvo u Jeruzalemu 16. svibnja, a po izraelskom ministarstvu vanjskih poslova to bi do kraja svibnja trebao učiniti i Paragvaj. Isti potez mogla bi povući i Rumunjska čija je vlada usvojila prijedlog u tom smjeru, no protivi mu se predsjednik države dok se ne postigne mirovni sporazum između Izraela i Palestinaca i zbog toga traži ostavku premijerke Viorice Dancile. Ona je za posjeta Jeruzalemu u travnju kazala da za sada nema potporu svih stranaka za preseljenje veleposlanstva kako je željela. Rumunjska bi time postala prva članica EU koja bi to učinila.

EU u skladu s rezolucijama UN-a smatra da konačan status Jeruzalema trebaju dogovoriti Izraelci i Palestinci. Jeruzalem, čiju je istočnu polovicu Izrael de facto pripojio nakon rata s arapskim susjedima 1967., nije samo točka nacionalnog, nego i religijskog spora, s obzirom na to da se u njemu nalaze najsvetija mjesta za židove i kršćane, kao i jedno od najsvetijih mjesta za muslimane. A ceremoniji otvaranja nazočili su i kontroverzni američki pastori John Hagee i Robert Jeffress, predstavnici fundamentalističke kršćanske desnice koja bezuvjetno podržava Izrael, i to, kako oni tvrde, otvoreno opravdavaju biblijskim proročanstvima povezanima sa sudnjim danom.