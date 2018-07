Vatikan smjenjuje kardinala Bozanića, novi nadbiskup Dražen Kutleša?

Vatikan smjenjuje kardinala Josipa Bozanića, a novi zagrebački nadbiskup bit će Dražen Kutleša, porečki i pulski biskup, objavio je danas Globus.

Prema pisanju ovog tjednika, Vatikan je po svemu sudeći Bozanića već razriješio. Navode kako će to objaviti kad im bude odgovaralo, ali svakako do kraja godine. Pokrenut je "proces odlaska" koji može završiti i Bozanićevim umirovljenjem, jer "kardinale se ne smjenjuje".

Prema neimenovanim izvorima, o najavi promjena već se naveliko govori.

- Ima samo jedan problem, a to je da kada se unaprijed nekog ‘proglasi biskupom’, vatikanski vrh reagira tako da ga ne imenuje. A kada bi se to u ovom slučaju dogodilo biskupu Kutleši koji bi trebao postati zagrebački nadbiskup, bila bi to nevjerojatna šteta za Crkvu. Jer, riječ je o izuzetnom čovjeku, kojeg se samo može poželjeti - kaže "visoki izvor s Kaptola".