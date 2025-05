'Vaš domaćin' za najbolje iz obiteljskog smještaja

Po uzoru na oznaku Safe Stay, koja je Hrvatskoj priskrbila puno pozitivne pozornosti tijekom pandemije, domaći turizam dobiva novu oznaku. Tematika je ovog puta 'mirnodopska', isticanje ponajboljeg od obiteljskog smještaja, ali i nova oznaka 'Local Host' vrednovat će profesionalizam, dodatno privlačiti pažnju gostiju, a također počiva na samoprocjeni samih domaćina. Hrvatska je inačica 'Vaš domaćin', a cilj je poticanje ponude autentičnog i kvalitetnog smještaja u domaćinstvu s osobnim pristupom i uz prisutnost gostoljubivosti domaćina. Ovu oznaku mogu zatražiti svi koji se bave kratkoročnim iznajmljivanjem sa statusom domaćina (znači da prebivaju u županiji gdje su i objekti), a od 125.000 iznajmljivača takvih je trenutačno oko 60.000. Zainteresirani moraju ispuniti barem osam od ukupno 14 kriterija, koji uz autentičnost i gostoljubivost podrazumijevaju komunikaciju s gostima, ekološku osviještenost i educiranost. Domaćin sam ispunjava upitnik u eVisitoru, oznaka je u digitalnom i fizičkom obliku, a na adresu stiže u roku od 30 dana. Pločica 'Local Host', koja će značiti da vlasnik ne samo iznajmljuje već ugošćava u punom smislu te riječi, imat će više benefita za domaćine. Svi će biti istaknuti na web stranici Hrvatske turističke zajednice, koja godišnje ima više od pet milijuna pregleda, bit će vidljivi i putem društvenih mreža HTZ-a i partnera, a kako bi bili što vidljiviji gostima dobit će i svoje promotivne kampanje. Također, HTZ oformljava tim koji će se baviti ovim projektom, uključene su i lokalne turističke zajednice, posebnih kontrola nakon što se oznaka izda neće biti osim one ključne – samih gostiju, odnosno tržišta. Za domaćine neće biti nikakvih troškova vezano za novu oznaku. "Smještaj u domaćinstvu tradicija je hrvatskog turizma, autentičan doživljaj destinacije za naše turiste i nešto što nas ističe i čini drugačijima od konkurencije. Upravo zato ovom oznakom to naglašavamo i svim pravim, istinskim domaćinima, omogućavamo dodatnu promociju na domaćem i stranim tržištima. Razvojem i snažnijim pozicioniranjem ove vrste smještaja korak smo bliže i održivom turizmu koji razvijamo, a koji u fokus stavlja balans zadovoljstva lokalnog stanovništva i turista", kaže ministar turizma Tonči Glavina i podsjeća da je Hrvatska jedinstvena i u Europi i šire po visokom udjelu privatnog smještaju u ukupnim kapacitetima. Ležajeva je u obiteljskom smještaju čak 657.000, što je 52% turističkih kapaciteta, a u posljednjih osam godina narastao je za čak 89%. "Ovo je prvi put da se promociji smještaja u domaćinstvu pristupa na sustavan način. Cilj je izdvojiti one koji ovu djelatnost obavljaju s puno entuzijazma i truda od običnih rentijera. Prva faza podrazumijeva animiranje što većeg broja domaćina da se uključe", poručuje direktor HTZ-a Kristjan Staničić.