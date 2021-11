Val promjena vlasti u srednjoj i istočnoj Europi

Ankete su ovoga puta bile točne – stranka Mi nastavljamo promjene, koju je Kiril Petkov, ministar ekonomije u tehničkoj vladi Stefana Janeva, osnovao prije tek šest tjedana, vodi na bugarskim parlamentarnim izborima na temelju 75 posto, do jučer do podne prebrojanih glasova.

Petkovljeva stranka bilježila je u tom trenutku više od 25 posto, dok je do sada vladajući GERB bivšeg premijera Bojka Borisova imao oko 22 posto. S obzirom na trenutačnu popularnost Kirila Petkova i procjenu kako njegova stranka ima širok koalicijskih potencijal, čini se da će Bugarska dobiti novu vladu iz trećeg pokušaja.

Slična je situacija i s predsjedničkim izborima koji su se održavali paralelno. Sadašnji predsjednik Rumen Radev mogao bi imati više od 50 posto glasova, no morat će u drugi krug zbog odaziva koji je tek oko 40 posto. Da je izašla polovica glasača, takav rezultat donio bi mu drugi mandat već sada.

Pobjeda Petkova pobjeda je proeuropske Bugarske na sličan način kako se to dogodilo u Rumunjskoj ili Češkoj, a moguće i u Mađarskoj na proljeće. U svim tim državama politički spektar popunjava jedna jaka stranka s podrškom tolikom da se mora osnovati koalicija kako bi je se maknulo s vlasti. No, u Rumunjskoj je situacija takva da je vlada široke oporbene koalicije pala nakon manje od godinu dana te se sada već dva mjeseca odvijaju pregovori između do sada glavne oporbene Liberalne stranke i socijaldemokrata zbog kojih je koalicija i oformljena.

Hoće li se takav scenarij dogoditi i u Bugarskoj, treba vidjeti jer Borisov, koji je nekada bio tjelesni čuvar komunističkog lidera Todora Živkova, ostvario je lošiji rezultat nego na dva prethodna izbora koji su se održavali ove godine, no i dalje ima dovoljno da u slučaju nemogućnosti da se napravi koalicijska vlada stvori situaciju kao u Rumunjskoj. Iako je pod pritiskom jer tehnička vlada Janeva provodi istragu koja je već pokazala ono što se u Bugarskoj i znalo, a to je raširena korupcija.

Petkov računa na savez sa strankom Demokratska Bugarska koja ima šest posto glasova te ITN-a donedavne televizijske zvijezde i pop-pjevača Slave Trifonova, koji je osvojio 10 posto glasova. Kao četvrta stranka u koaliciji očekuju se socijalisti iz PSB-a. Ipak, malo je onih koji očekuju da će to biti kratki i lagani pregovori, prije će se raditi o tjednima.

– Sada je vrijeme da se pokaže kako je Bugarska na putu promjena s kojega nema povratka – rekao je Petkov, koji pobjedu na izborima može zahvaliti i predsjedniku Radevu, koji je bio najveći javni kritičar Borisova te je poticao prosvjede protiv njegove vlade zbog raširene korupcije i nepotizma.