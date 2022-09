Vakula otkriva: Još malo iznadprosječno toplo, a onda stiže promjena

Na atmosferske promjene osjetljiviji ljudi jamačno već slute novo razdoblje promjenjivijeg vremena, u kojem su pljuskovi i grmljavina već u srijedu mogući na sjevernom dijelu Jadrana i zapadnim krajevima unutrašnjosti. U četvrtak i petak diljem Hrvatske još nestabilnije, pri čemu će osim nerijetko obilne kiše na Jadranu i uz njega nevolja biti i zbog jakog, mjestimice i olujnog juga. Stoga uz mnogošto drugo - za razdražljivost, bezvoljnost i loše raspoloženje možete kriviti i vrijeme, prognozira glavni meteorolog HRT-a Zoran Vakula.

"Tijekom vikenda za većinu ipak malo povoljnije, ali nikome se ne može jamčiti suho. Premda neće biti jesenski oblačno i kišovito, nego promjenjivo, uz svakodnevna barem kraća sunčana razdoblja, temperatura zraka tijekom vikenda i početkom novog tjedna sigurno će biti osjetno niža nego u prvom dijelu ovoga tjedna, u kopnenom području ponegdje skoro i za 10 °C. No, vjerovali ili ne - to je za rujan primjerenije i "normalnije" od vrućine koju imamo ovih dana u mjesecu", dodaje Vakula.

U srijedu će se još u većini istočne Hrvatskoj zadržati suho, prijepodne i prevladavajuće sunčano, te razmjerno toplo, većinom čak i vruće. Vjerojatnost kiše povećavat će se prema kraju dana, osobito u gorju, te zapadnoj Slavoniji i Podravini. U središnjoj Hrvatskoj nestabilnije već oko podneva i poslije, pri čemu je najveća vjerojatnost pljuskova s grmljavinom uz granicu sa Slovenijom. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će oko 16 stupnjeva, a najviša poslijepodnevna od 29 do 31 °C. I u gorskom području i na sjevernom Jadranu iznadprosječno toplo, ali uglavnom manje nego danas, uz osjetan, iako još ne i jak jugozapadnjak i jugo. Uz promjenjivu naoblaku malo kiše mjestimice može pasti već u noći i ujutro, a pljuskovi i grmljavina najvjerojatniji su poslijepodne u Gorskome kotaru, Istri i na riječkome području. Sasvim suho vrijeme ne može se jamčiti ni u sunčanijoj i toplijoj Dalmaciji, posebice ne na njezinu sjevernom dijelu i u unutrašnjosti uz granicu s Bosnom i Hercegovinom. No, uz još dosta sunčanih sati, popodnevna će temperatura zraka biti od 28 do 31 °C. Podjednaka i na jugu Hrvatske - u srijedu našem najstabilnijem i najsunčanijem području, uz uglavnom slab vjetar i mirno ili samo malo valovito more.

Slijede još promjenjiviji dani

Sljedeća tri dana u većini unutrašnjosti porast jutarnje temperature zraka, ali i pad poslijepodnevne, povremeno uz kišu. Štoviše, pljuskovi s grmljavinom bit će česti, osobito u gorju te unutrašnjosti Istre i Dalmacije. Pritom mjestimice može pasti veća količina kiše u kratko vrijeme pa bi bilo dobro očistiti odvodne kanale. U četvrtak i petak i u mnogim mjestima na Jadranu vrlo je velika vjerojatnost za obilnije pljuskove praćene grmljavinom, pa i nevere, a nevolje bi nekima moglo prouzročiti i jako jugo, gdjekad vjerojatno i olujno, posebice u četvrtak. U subotu malo mirnije i manje toplo, ali i dalje promjenjivo.

