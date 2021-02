Markotić: Britanski soj se i u RH širi među mlađom populacijom, izgleda i među djecom

I dalje je nepoznanica koje će se mjere popustiti od 1. ožujka. U posljednja 24 sata zabilježeno je 688 novih slučajeva zaraze. Ministar Davor Božinović kazao je da se razgovori vode i da će to trajati do kraja tjedna. Dodao je da se sve uzima u obzir, pa i nešto veći broj novozaraženih posljednjih dana. Povećan broj, kako kažu u Stožeru, vezan je za veća okupljanja i druženja. Što se tiče britanskog soja, ravnateljica Klinike za infektivne bolesti ''Dr. Fran Mihaljević'' Alemka Markotić kazala je da postotak zaraženih tim sojem sigurno raste u Hrvatskoj kao i u ostalim zemljama EU.

Stožer održava svoju redovnu konferenciju za medije.

"U posljednja 24 sata zabilježeno je 688 novih slučajeva zaraze virusom SARS-CoV-2 te je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno 2679. Među njima je 791 pacijent na bolničkom liječenju, od toga su na respiratoru 63 pacijenta. Preminulo je 15 osoba. Od 25. veljače 2020., kada je zabilježen prvi slučaj zaraze u Hrvatskoj, do danas ukupno je zabilježeno 241048 osoba zaraženih novim koronavirusom, od kojih je 5477 preminulo, ukupno su se oporavile 232 892 osobe od toga 195 u posljednja 24 sata. U samoizolaciji je trenutno 12 218 osoba. Do danas je ukupno testirano 1 321 336 osoba, od toga 7 763 u posljednja 24 sata", izvijestio je Stožer.

Ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak izvijestio je o epidemiološkoj situaciji. Trenutna incidencija je 115,3, najvišu ima Dubrovačko-neretvanska županija. U Europi smo i dalje na trećem mjestu. Veću imaju Finska i Danska. HALMED je zaprimio 991 prijavu na nuspojavu. 'Imamo porast od 30 posto u odnosu na prošli tjedan", kazao je Capak.

Produžuju se vrijeme za davanje druge doze

"Ove sada nove studije ukazuju da je učinkovitost cjepiva nakon prve doze vrlo visoka. Referentni centar za epidemiologiju će objaviti utjecaj tih studija na politiku vođenja borbe protiv Covida i produžit ćemo davanje druge doze. Preporučujemo da se Astra Zrneca daje nakon 12 tjedana, Pfizer nakon 42 dana", kazao je Capak.

AstraZeneca

"Po studijama, njih nekoliko, pokazano je da je to cjepivo sigurno i učinkovito, da ozbiljnih nuspojava nije bilo. Smrti koje su se pojavile nisu bile dovedene u vezi s cjepivom, nekoliko njih", kazala je Alemka Markotić.

Uzrok porasta

"Mi smo u stalnom kontaktu s epidemiolozima. Za većinu osoba koje su oboljele imamo podatke gdje su i kako su se zarazile. Ono što možemo reći da je u Dubrovačkoj i Splitskoj županiji porast. Riječ je o opuštanju ljudi, većim okupljanjima. U Splitu u bolnici imamo deset novih oboljelih i u dva doma za mentalno oboljele osobe imamo pojavu virusa", kazao je Capak.

"Nažalost određivanje sojeva idu sporo. Nemamo novih informacija", dodao je Capak.

"Svi imaju problem s uzorcima koji se trebaju sekvencirati. EU bilježi do 70 posto britanskih sojeva. Sigurno je da u Hrvatskoj taj postotak raste i uzima primat. Na neki način trebali bismo biti svjesni da ga ima u visokom postotku. Lakše se širi, među mlađom populacijom, izgleda i među djecom", kazala je Markotić.

Popuštanje mjera

"Kao što vam je poznato mi smo počeli i intenziviramo razgovore. To sve moramo uzeti u obzir. Ja ne bih htio reći ništa konkretno. Po incidenciji smo na visokom mjestu u EU. Nećemo se povoditi za rješenjima u drugim državama. Ako itko pomisli da je ono najgore prošlo, situacija se pogoršava u našem istočnom susjedstvu. Vidimo da se brojevi dižu i u Splitu. Ono što se da iščitati je jedna vrsta opuštanja što nije dobro pogotovo ako se to svodi na neka veća okupljanja i proslave koje su zabranjene. Poanta je da svi shvate da su takva intenzivna druženja zapravo riskantna. Sada kada sve to uzmemo u obzir, mi ćemo na našim sastancima razgovarat o tome što se može napraviti od 1. ožujka. Ponavljam svima nam je interes isti.

Ako će se i ići u određena popuštanja ona će biti popraćena sa striktnim epidemiološkim okvirima koja će izazvati nerazumijevanje, ali činimo sve najbolje što možemo kako bi otpustili tenzije. Bit će to sigurno i dugi razgovori i na Vladi i Stožeru koji će trajati do kraja tjedan. Poanta uspjeha je da svi shvate da se moramo pridržavati mjera", kazao je Božinović.

"Poruka je mjere ovakve ili onakve ali svatko mora učiniti sve da bi zaštitio sebe i svoje starije", dodao je.

"Mi bi voljeli da nam mjere traju što dulje i da ako nešto otvorimo da se to ne zatvori za tjedan ili dva. Zapravo ako se pridržavamo mjera više manje bi sve moglo funkcionirati pod određenim mjerama kojih se svi moraju pridržavati. Najgore je kad mislite: 'Neće baš mene, neće baš danas.' ", rekao je Božinović.

"Mi smo jedna od zemalja koji su dopustili da osobe prijeđu granicu ako dokažu da su preboljele Covid. U ovom trenutku je sasvim sigurno da će se to mijenjati. U ovom trenutku nema niti jedna zemlja EU koja osobe koja su se cijepile pušta. Svaki dan se o tome razgovara i mi ćemo stati na tu stranu da se to promijeni", kazao je Capak.

Tko se ne bi trebao cijepiti

"Nema jasno preporuka tko se ne bi trebao cijepiti. Za niti jednu dijagnozu nije striktno rečeno da se ne smije cijepiti. Bilo je nekoliko njih koji su imali anafilaktičke reakcije i već su prije bili alergični, i kod njih treba biti oprez", kazala je Markotić.

Capak je rekao kako je najbliže registraciji cjepivo Johnson & Johnson te da nitko drugi nije blizu registraciji u ovom trenutku.

Cijepljenje preko reda

"Propisana procedura ide svojim tijekom. Povjerenstvo se sastalo i započeli su sa svojim radom. S obzirom na opsežnost to je proces koji će trajati. Predsjednik će me svakih par dana izvijestiti o njihovom stavu. Oni će zatražiti još informacija iz zdravstvenih ustanova. Dva su aspekta, jedan je stručni, drugi moralno- etički i da će se to uključiti i Komora liječnika. Sve skupa ćemo analizirati. Nije jednostavno to analizirati", kazao je ministar zdravstva Vili Beroš.

Jesu li moguće ostavke zbog nemorala?

"Nije moguće tako jednostavno komparirati zbivanja u drugim zemljama. Nadležna tijela reći će svoje i ako se utvrdi nešto svakako će biti nekih posljedica", rekao je Beroš.

Redovi za cijepljenje

"Osobno sam razgovarao s ravnateljima koji su na početku cijepljenja imali problem s animiranjem zdravstvenih i nezdravstvenih djelatnika. Sada se prijavljuju za cijepljenje. Različite su okolnosti. Mene žaloste jučerašnji redovi, jer su to bili stariji ljudi, no to ukazuje na interes za cijepljenje", kazao je Beroš.

