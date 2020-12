UŽIVO Plenković: U pripremi su nove mjere koje će Stožer sutra objaviti

Na dnevnom redu sjednice Vlade nalazi se prijedlog zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata, a članovi Vlade dobit će i informaciju o aktualnom stanju vezanom za koronavirus.

Na sjednici Vlade je i Prijedlog zaključka o podržavanju donošenja Mjera aktivne politike zapošljavanja za 2021. iz nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te Prijedlog odluke o odobrenju državne potpore za sanaciju društva HŽ Cargo d.o.o.

Tijek sjednice:

09.40 - Na 297. dan od pojave koronavirusa u Hrvatskoj bilježimo daljnje smanjenje broja zaraženih. Pritisak na bolnički sustav i dalje usporeno raste - rekao je ministar Vili Beroš.

- U usporedbi s tjednom ranije, bilježimo blagi pad novozaraženih, no nema mjesta opuštanjima - rekao je Beroš.

Apelirao je na građane da odgode druženja i putovanja.

- Isključivo mjere koje se poštuju i provode mogu sačuvati živote. Nema poboljšanja epidemiološke situacije bez osobne odgovornosti - rekao je.

09.35 Osvrnuo se i na aktivne mjere zapošljavanja, gospodarstvo i na očuvanje radnih mjesta.

- Do sada smo ostvarili odlične rezultate kada gledamo podatke i pregled situacije. Do sada smo isplatili 7,7 milijardi kuna za plaće radnika u privatnom sektoru. To je više od 600 tisuća radnika, puno više od 100 tisuća radnika - rekao je i dodao da se nastavlja mjera od 4000 kuna za siječanj i veljaču.

- U te mjere investirat ćemo više od 500 milijuna kuna, a ažurirat ćemo i mjeru za skraćivanje radnog vremena. Nastavljat ćemo čuvati svaki radno mjesto do god to bude potrebno - rekao je.

09.25 - Osigurali smo dovoljno cjepiva i pripremamo plan cijepljenja. Dosad smo naručili 5,6 milijuna doza cjepiva. Prve doze se očekuju čim EMA odobri Pfizerovo cjepivo i Pfizer krene u distribuciju - rekao je premijer i dodao da će Vlada sljedeći tjedan usvojiti plan cijepljenja.

Cijepljenje će biti besplatno i na dobrovoljnoj bazi.

- Ono će biti učinkovito samo ako se dovoljan broj ljudi bude cijepio - rekao je.

- Smanjenje broja zaraženih možemo očekivati samo ako se svi budemo spremni odreći većih blagdanskih druženja - rekao je.

- Virus sigurno nije najbolji blagdanski poklon najbližima - dodao je.

09.19 - Govorio je i novim mjerama.

- Ni najstrože mjere neće biti dovoljne ako neće biti osobne odgovornosti. Trenutno su u pripremi nove mjere koje će Stožer sutra objaviti - rekao je premijer i dodao da će se o njima još konzultirati sa Znanstvenim savjetom nakon sjednice Vlade.

- Cilj je učiniti sve kako bi ovo blagdansko vrijeme proveli na što sigurniji način i spriječili da nam se na ovako visoke brojeve situacija dodatno pogorša - rekao je.

Dodao je kako je potrebno dodatno smanjiti mobilnost i svesti druženja na minimum 'kako bi u siječanj ušli sa boljom situacijom'.

09.16 - Na početku je premijer Andrej Plenković govorio o pandemiji koronavirusa.

- Kao što smo upozoravali na proljeće, ovaj val je puno teži od prvog vala. Dnevni brojevi potvrđenih slučajeva su nam i dalje visoki kao nažalost i broj preminulih. Ohrabruje što u zadnjih sedam dana imamo 6.5% manje zaraženih nego u prethodnih sedam dana - rekao je premijer.

Želim još jednom zahvaliti našim liječnicima, medicinskim sestrama, zdravstvenim djelatnicima koji svakoga dana daju sve od sebe da spase ljudski život - rekao je i dodao da se zahvaljuje i radnicima u domovima za starije i nemoćne.

Zahvalio se i 'najvećem broju građana koji razumije ovu opasnost virusa'.

- Nijedna mjera ne može uspjeti bez suradnje svakog od nas, osobito u obiteljskom i privatnom krugu koji su u ovim hladnim danima glavna žarišta - rekao je.