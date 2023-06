UŽIVO Od subote kreće tranzicijski period za trgovce koji rade nedjeljom. Plenković objasnio što to znači

Sjednica Vlade održava se ovog četvrtka u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižici u Zagrebu. Na dnevnom je redu paket izmjena devet zakona radi novog kruga porezne reforme kojoj je cilj podizanje životnog standarda građana, očuvanje gospodarskog rasta te snaženje fiskalne autonomije općina i gradova. Tako bi se, među ostalim, ukinuo prirez jedinicama lokalne samouprave, osobni odbitak digao bi se na 560 eura, a država bi preuzela dio troška uplate mirovinskih doprinosa za građane s malim plaćama. Na dnevnom je redu i prijedlog zakona o plaćama u državnoj službi i javnim službama.

Premijer Plenković na početku se osvrnuo na 10. godišnjicu ulaska Hrvatske u EU, koja se obilježava u subotu. - Članstvo smo okrunili i s dvije dublje integracije prije šest mjeseci, Schengenom i eurozonom. Bit će niz aktivnosti, jedna od njih je u Bruxellesu gdje Hrvatska organizira koncert. Ja ću održati predavanje... Predstavit ćemo naša postignuća - dodao je.

Osvrnuo se i na potpisivanje ugovora iz NPOO-a s Varaždinskom bolnicom te tvrtkom Rimac. - To su odlični primjeri kako je Hrvatska među prve tri zemlje EU po korištenju fondova te kako koristi članstvo u EU za razvoj i opći boljitak - komentirao je premijer. Dotaknuo se i susreta s premijerkom Srbije Anom Brnabić u Subotici, ali i boravka u Podgorici.

Rad nedjeljom

Što se tiče ostalih tema, Plenković je izdvojio ugovore za razvoj otoka koje je uručio ministar Erlić u Splitu. - Želimo poduprijeti one kojima je život drugačiji nego na kontinentu - kazao je Plenković. Govoreći o održanoj konferenciji Savjeta mladih, Plenković je naglasio kako je ''Hrvatska u okvirima prosjeka u EU po zaposlenosti mladih''. - Nastavit ćemo ulagati u mlade kao dio politike demografske revitalizacije, a ove godine smo u poziciji da imamo besplatne knjige, obroke... - mišljenja je premijer.

Podsjetio je i da 1. srpnja stupa na snagu Zakon o trgovini, prema kojem će biti reguliran rad nedjeljom. - Od 55 nedjelja, 16 njih će biti radnih. Tranzicijski period od 1. srpnja do 1. siječnja omogućuje da se u pola godine radi 16 nedjelja kako bi svi subjekti mogli prilagoditi svoj način poslovanja. Siguran sam da ćemo ovime unaprijediti balans između privatnoga i poslovnog - dodao je, pa se osvrnuo na zakone koji su dijelom porezne reforme - plaće u državnim i javnim službama te porezno rasterećenje.

Porezna reforma

- Današnja sjednica vlade važna je zbog Nacrta prijedloga zakona o plaćama u državnoj službi i javnim službama. Ta tema izaziva veliku pozornost. Ovaj zakon je veliki reformski zakon kojim se nastoje provesti jednake plaće za jednak rad - to je glavna poruka. Uvodi se nagrađivanje, propisuje se vrednovanje radnih mjesta, veća učinkovitost... Uvodi se i obveza potpisivanja izjave o nepostojanju sukoba interesa čime se povećava transparentnost. Mi smo sa dogovorom kojeg smo postignuli od 1. srpnja omogućili najveći rast plaća od 180 i 60 eura. To je ogroman iskorak kako bi se pomoglo onima koji rade u državnim i javnim službama, i to na način da će takva plaća vrijediti sedam mjeseci, nakon čega će biti zajamčen dodatni rast plaća - kazao je, dodajući kako su ova dva zakona ''pravi reformski paket na kojima se radilo vrlo dugo''

- Drugi zakon se odnosi na porezno rasterećenje, što kao cilj ima povećanje plaća i fiskalnu decentralizaciju. Duh izmjena je da oni koji su najbliži građanima mogu odlukama svojih tijela donositi odluke koje će utjecati na životni standard građana. Uz veću autonomiju lokalnih jedinica, sve ove izmjene idu na korist naših sugrađana - zaključio je Plenković.

