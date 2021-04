Uživajte u vikendu: Vrijeme će biti sunčano i toplije, potom slijedi promjena

Tijekom vikenda vrijeme će biti pretežito sunčano i danu toplije, uz najvišu temperaturu zraka većinom oko 20 °C te u unutrašnjosti Dalmacije i višu. Ipak, jutra će na kopnu biti svježija, rijetko i maglovita. Prema kraju nedjelje u zapadnim krajevima, većinom uz granicu sa Slovenijom, mogući su lokalni pljuskovi. Početkom idućeg tjedna ponovno će biti oblačnije uz čestu kišu. Jutra će biti toplija nego tijekom vikenda, a dani svježiji. Od četvrtka će biti više sunčanog vremena i temperatura će rasti, na Jadranu uz slabiji vjetar, ali i dalje posvuda ne suho.

U subotu će u Slavoniji, Baranji i Srijemu prevladavati sunčano i danju ugodno toplo vrijeme. Jutro će biti svježe, ponegdje uz kratkotrajnu maglu. Vjetar većinom slab sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka bit će od 2 do 5 °C, a najviša dnevna između 18 i 20 °C. Podjednaka temperatura zraka bit će i u središnjoj Hrvatskoj, uz većinom sunčano vrijeme, poslijepodne ponegdje s umjerenom naoblakom, prognozirao je za HRT mr. sc. Dragoslav Dragojlović iz DHMZ-a.

Na sjevernom će Jadranu biti sunčano, u gorju povremeno s umjerenom naoblakom. Ujutro je ponegdje moguća kratkotrajna magla. U noći i ujutro puhat će umjerena, podno Velebita na udare i jaka bura. Jutro u gorskim krajevima bit će razmjerno hladno s temperaturom od 0 do 2 °C, a uz obalu između 8 i 11 °C. Najviša dnevna uglavnom od 17 do 20 °C. U Dalmaciji se očekuje sunčano vrijeme, ponegdje s umjerenom naoblakom. Ujutro će puhati slaba do umjerena bura, a zatim zapadnjak i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura zraka bit će od 4 do 6 °C, na moru između 9 i 12 °C, a najviša dnevna od 19 do 22 °C. Na jugu Hrvatske bit će podjednako toplo, uz većinom sunčano vrijeme, dok umjerene naoblake mjestimice može biti na krajnjem jugu.

U nedjelju će na kopnu i dalje biti većinom sunčano i danju ugodno toplo. U ponedjeljak slijedi promjenjivo, a u utorak i pretežno oblačno vrijeme, mjestimice s kišom te uz osjetan pad temperature zraka.

Na Jadranu će u nedjelju biti pretežno sunčano i ugodno toplo, a u ponedjeljak i utorak promjenjivo i nestabilno, ponegdje s kišom, pa i u obliku pljuskova. Vjetar će biti slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni, a u ponedjeljak će zapuhati jugo, koje će u utorak biti i jako, a na sjevernom dijelu prolazno će zapuhati bura, prognozirao je mr. sc. Dragoslav Dragojlović.

