Užas u Njemačkoj: Influencer dobio pismo od tri sestre, želja ga je šokirala, odmah je zvao policiju

Nesvakidašnje razotkrivanje zločinca dogodilo se u Njemačkoj. Naime, 34- godišnji influencer iz Aachena Alexandar Schönen odlučio je darovati svoje pratitelje pa je u tu svrhu sa svojim timom preuredio skladište od 1.000 četvornih metara u blizini Aachena. Skladište sada izgleda kao kuća Djeda Mraza, ima stroj za darove, ured Djeda Mraza, skladište darova... Zatim je putem društvenih mreža pozvao djecu među svojim pratiteljima da napišu pismo i pošalju svoje božićne želje. Stotine pisama stizale su u poštanski sandučić koji je postavio, a među njima bilo je i jedno triju sestara, koje ga je šokiralo.

Želja im je bila da njihov djed bude kažnjen zbog seksualnog nasilja koje čini nad njima i njihovom majkom.

-Moj najveći san je da moj djed bude kažnjen za ono što je učinio mojoj mami, mojim sestrama i meni - pisalo je u pismu.

Sestre su iz Donje Saske i nisu htjele ništa materijalno, nego da njihov djed bude kažnjen. U omotnici je bila i slika. Djeca su na njoj nacrtala Grantelbarta, negativca serije. ” Djed “, piše pored fotografije. Posvuda uokolo su bila nacrtana djeca koja plaču.

Alexander Schönen je odmah obavijestio lokalnu policiju. No, ispostavilo se kako policija već provodi istragu u ovom slučaju, budući da se nalazi u spisu nadležnog državnog tužiteljstva u Braunschweigu. Protiv djeda triju djevojčica u dobi od 10 do 14 godina vodi se istraga zbog sumnje na teško spolno zlostavljanje djece i silovanje, prenosi Fenix Magazin.

– Kada djeca ovako vape za pomoć, morate djelovati. Bolje zvati policiju jednom više nego jednom premalo - kaže Schönen.

Djeci i njihovoj majci, influencer svakako želi ispuniti jednu želju. Bila je na dnu božićnog pisma. – Druga želja bila im je da posjete našu radionicu i vide kako se svi darovi izrađuju, to ćemo im omogućiti - dodao je.

>>FOTO Ova proročanstva babe Vange i Nostradamusa ostvarila su se u 2024. godini>>