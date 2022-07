Užas u Češkoj: Požar zahvatio 1000 hektara nacionalnog parka, pozvani vatrogasci iz cijele zemlje

Požar povijesnih razmjera koji bjesni nacionalnim parkom u Češkoj i dalje se širi unatoč naporima vatrogasaca da ga stave pod kontrolu, objavili su u nedjelju dužnosnici.

Požar je zahvatio područje od oko 1000 hektara. Vrlo ga je teško obuzdati zbog zahtjevnog terena, rekao je novinarima glasnogovornik hitnih službi.

Požar je izbio prošli vikend u češkome nacionalnom parku, a u ponedjeljak se proširio preko granice do njemačkoga nacionalnog parka Saska Švicarska.

Huge #fire in the #CzechRepublic, #Hřensko area

Due to a large fire in the #Czech-Swiss #NationalPark, #firefighters evacuated about 50 people from the right bank of the Kamenice River & a summer kid's camp. Overnight, the fire spread to the village of #Mezná. #GlobalCrisis pic.twitter.com/6PxYL8ryGD