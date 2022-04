Uz ovakvu ljevicu i desnicu kod nas i ne može biti više djece, kao u Francuskoj

Liberalna Francuska i dalje prednjači po broju rođene djece u EU jer već stoljeće ne odstupa od provođenja pronatalitetne politike.

U Francuskoj nema, kao u Hrvatskoj, takvog izljeva gnjeva "naprednih" građana na portalima koji se pitaju zašto bi porezni obveznici išta izdvajali za djecu umjesto onih koji ih "štancaju" niti ta država ima ljevicu koja brigu za djecu i obitelj smatra retrogradnom temom kao naša pa je izbjegava spominjati, a kad i spomenu djecu, bilo bi bolje da šute da ne svjedočimo njihovu nepoznavanju suvremene obiteljske politike.

Zato Hrvatska i izumre i ima stopu fertiliteta ispod prosjeka EU. Nažalost, od naše ljevice neznatno su bolji, i to ponajviše deklarativno, vladajući, koji pak misle da je dovoljno podići naknade na roditeljskom dopustu na 7500 kn te donijeti nešto kozmetičkih mjera u neuređenoj državi i problem riješen!

Kvalitetu javnih ustanova koje trebaju biti servis obiteljima do odrastanja djece i onih koje se djecom izravno bave ni vladajućima ne pada na pamet propitivati kao ni uvesti reda u njih. Države koje drže do sebe znaju da se za djecu, za koju, dakako, najviše skrbe roditelji, danas treba brinuti i vlast, i to do njihove punoljetnosti. Ili će sami sebe osuditi na izumiranje i nestanak socijalne države, odnosno "besplatnih" javnih usluga i pristojnih mirovina.

Također, znaju da država danas više nego ikad treba pomoći roditeljima u usklađivanju obiteljskog i poslovnog života i to i čine, za razliku od nas, koje samo obvezujuća EU direktiva natjera na neke pomake. U Francuskoj nikome, tko god bio na vlasti, ne pada na pamet dirnuti u izdašna i socijalno pravedna izdvajanja za djecu i obitelji ni izgovoriti, kao što se to događa kod nas, da se prava moraju rezati jer, eto, baš za djecu novca u proračunu nema.

Nije slučajno što se danas s iznimkom Rumunjske najviše djece nakon Francuske rađa u razvijenim državama i onima s pronatalitetnom politikom poput Češke, Danske, Švedske, Irske i Islanda izvan EU. Najlošije stanje danas je u Španjolskoj, Italiji i Malti, jer su prošla vremena kad se najviše djece rađalo u tradicionalnim obiteljima i državama.

Jedna bogata Njemačka, unatoč tome što je velika useljenička zemlja, zbog nefleksibilnog odnosa prema zaposlenim ženama na tržištu rada uspjela se prije koju godinu jedva podići sa stopom fertiliteta malo iznad prosjeka EU.